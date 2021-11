Klare Kommunikation bei Events und Veranstaltungen mit den PMR446-Funk-Koffersets von Albrecht und Midland

Die Funkgeräte-Sets G7 Pro von Midland und das Albrecht Tectalk Deluxe sorgen für perfekte Abstimmung und gutes Timing sowie für mehr Sicherheit bei Großveranstaltungen

Dreieich / Trittau, im November 2021 – Ganz gleich ob Messe, Musikkonzert oder Sport-Event – Kommunikation muss sowohl hinter als auch vor den Kulissen reibungslos funktionieren. Dies betrifft neben den Veranstaltern und Caterern auch das Security-Personal. Die dabei eingesetzten Funkgeräte sollten dafür nicht zu groß und schwer ausfallen, um diese auch bequem am Körper oder am Gürtel tragen zu können. Albrecht und Midland haben aufgrund ihrer langjährigen Expertise im Bereich der Funktechnik gemäß diesen speziellen Anforderungen die passenden Geräte entwickelt und bieten diese in praktischen Koffer-Sets mit sinnvollem Zubehör an. Hierbei stehen unter anderem das G7 Pro von Midland als auch das Albrecht Tectalk Deluxe in entsprechenden 2er- oder 4er-Sets zur Verfügung. Der Vorteil: Die hochwertigen Modell-Sets sind speziell für die Anwendung im Veranstaltungs- und Security-Bereich konzipiert und mit dem branchenspezifischen Zubehör im robusten Koffer sofort griffbereit. Durch die sortierte Aufbewahrung müssen die Geräte und Zubehörteile besonders in Notfällen nicht erst noch umständlich gesucht werden. Die günstigen Paketpreise runden die praktischen Koffersets ab.

Effektive Kommunikation ist heute der Schlüssel zum Erfolg bei jeder Veranstaltung. Während es bei Abendevents eher auf diskrete Kommunikation ankommt, ist bei Sportveranstaltungen aufgrund der lauten Kulisse eher die klare und gute Sprachverständlichkeit vonnöten. Nicht zu vergessen die sicherheitsrelevanten Einsätze des Security-Personals, welches ebenfalls auf eine stabile und deutliche Kommunikation angewiesen ist. Klassische Smartphones sind hier oft überfordert, da sie einerseits nicht über entsprechende Sprachverständlichkeits-Features bei geräuschintensiven Umgebungen verfügen und andererseits nicht robust genug sind, um bei Einsätzen in rauen Umgebungen, wie beispielsweise bei Industrie-Events, genügend geschützt zu sein. Zudem bieten Funkgeräte die Möglichkeit, mehrere Personen zeitgleich zu erreichen, was organisatorisch aber insbesondere im Notfall von großer Bedeutung sein kann. Hinzu kommt, dass Funkgeräte kostenfrei einsetzbar sind.

Albrecht und Midland präsentieren für intensive Veranstaltungs- und Event-Einsätze stabile PMR446-Funkgeräte, die in diskreten Business-Meetings ebenso für beste Sprachverständigung sorgen wie in lauten Umgebungen. Ferner verfügen sie über eine hohe Reichweite, die speziell bei großen Arealen wie Industriegeländen oder Fußballstadien ein wichtiger Faktor ist. Für noch deutlichere und freihändige Kommunikation sind optional entsprechende Headsets erhältlich.

Und um gleich mehrere Mitarbeiter mit den praktischen PMR446-Funkgeräten zu vernetzen, haben Albrecht und Midland unter anderem folgende Koffersets im Programm:

Midland G7 Pro

Das Midland G7 Pro erlaubt einen Dualband-Betrieb auf 16 PMR446- und 69 LPD-Kanälen. Hervorzuheben ist bei diesem, mit doppelter PTT-Taste, Boost Funktion und Nachrauschunterdrückung ausgestattetem Handfunkgerät, der VibraCall Alarm, mit dem auch in lauter Umgebung, beispielsweise Konzerten, kein Anruf verpasst wird. Die lange Betriebsbereitschaft bei Verwendung des automatischen Stromsparmodus (rund 50 % Stromersparnis) ist zudem ebenso ein Pluspunkt, wie das gut ablesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und die zentral angebrachten Bedienknöpfe für eine einfache Bedienung.

Albrecht Tectalk Deluxe

Mit dem Tectalk Deluxe stellt Albrecht eines der kleinsten und leichtesten PMR446-Funkgeräte vor, das zudem durch elegantes Design und eine Profi-Ausstattung punktet. Mit den geringen Abmessungen von nur 134 x 48 x 15 mm und einem minimalen Gewicht von 68 Gramm bietet das elegante Gerät beste Funkkommunikation auf höchstem Niveau mit sehr großer Reichweite. Der integrierte Akku ist für eine Betriebszeit von 20 Stunden ausgelegt. Über die zentrale Bedientaste am Aluminium-Gehäuse sowie das Display, lassen sich alle Funktionen intuitiv und direkt steuern. Aufgrund des schlanken und kleinen Formats lässt sich das Funkgerät von Mitarbeitern auf Events, bei Meetings oder im Security-Einsatz ebenso dezent verwenden, wie beim Messerundgang oder raueren Industrie-Veranstaltungen.

Informationen zu allen Koffer-Sets der Marken Albrecht und Midland sind erhältlich unter www.albrecht-midland.de.

Verfügbarkeit und Preise

Alle Koffersets von Albrecht und Midland sind im Web-Shop, im Online- sowie im Fachhandel erhältlich.

Über Albrecht, Midland & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Zum Produktsortiment von Albrecht gehören die bekannten Funksprechgeräte für Freizeit und Beruf im Bereich PMR 446, CB- und Amateurfunk sowie die Personenkommunikationssysteme für verschiedenste Touristikbereiche.

Midland ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Bei Midland gehört die Funktechnik mit PMR 446, CB-Funk sowie Marine- und Amateurfunkgeräten zum Kernsortiment und wird ergänzt durch moderne Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit verschiedenstem Zubehör. Das umfangreiche Portfolio wird mit leistungsstarken Powerbanks und Audiozubehör abgerundet. Die Marke Midland ist mit seinen Produkten vor allem in Europa und USA bereits seit über 40 Jahren bekannt.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

