Knochenschall schlägt hohe Wellen

OpenRun Pro, OpenRun, OpenRun Mini, OpenMove

Egal ob beim Laufen durch die Natur, unterwegs mit dem Fahrrad oder im Fitnessstudio nach der Arbeit – mit guter Musik geht alles leichter von der Hand. Leider blenden wir mit klassischen In-Ear oder On-Ear Kopfhörern zunehmend unsere Umwelt aus.

Von der Außenwelt abgeschnitten entgehen uns aber gerade in der Öffentlichkeit oftmals wichtige Impulse. Sei es ein hupendes Auto, das einen warnen möchte oder ein klingelnder Fahrradfahrer, der schon seit einiger Zeit hinter uns auf seine Gelegenheit vorbeizukommen wartet.

Shokz hat genau dafür den die OpenRun-Reihe entwickelt, die robust verarbeitet und maximal auf die Bedürfnisse von Sportlern abgestimmt sind. Mit dem OpenMove bietet Shokz außerdem ein günstiges Einstiegsmodell, das jedem die Möglichkeit bietet, sich selbst vom Konzept der Knochenschall-Kopfhörer zu überzeugen.

OpenSwim

Nicht nur regelmäßige Schwimmer kommen mit dem OpenSwim voll auf Ihre Kosten. Am Strand oder im Erlebnisbad können nun endlich auch Wasserratten ihre Playlist mitnehmen. Dafür kommt das Modell ohne Funkverbindung aus und setzt auf einen integrierten MP3-Player, der auch unter Wasser noch zuverlässig weiterspielt.

Und dank des OpenEar-Designs bleiben die Ohren frei für alles Wichtige, wie das Rufen der Bademeister*innen oder einfach das Kind, das eben beschlossen hat, alleine zur Rutsche zu gehen.

OpenComm, OpenComm UC

Ob im Büro oder im Home-Office. Wir tendieren in einer zunehmend digitaler werdenden Welt dazu, Headsets immer anzubehalten. Umso mehr rückten damit auch Ergonomie, Nutzbarkeit außerhalb von Calls und manchmal medizinische Aspekte in den Vordergrund.

Hier kann Bone-Conduction sein volles Potenzial ausspielen. Denn die Ohren bleiben frei und offen. So hören Sie weiterhin Kinder oder Kollegen und sorgen für eine natürliche Belüftung der Ohren.

Und während Sie weiter alles wahrnehmen, blendet das Noise-Cancelling Mikrofon für Ihren Gegenüber einfach aus.

Dabei sorgen Bügel aus Titan und große Auflageflächen gleichermaßen für einen hohen Tragekomfort, auch beim Dauereinsatz.

Über Shokz

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Shokz das Leben der Menschen verbessert und verändert mit der einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise, wie wir hören. Die preisgekrönten Shokz-Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Für Shokz stehen Innovationen und die Umgebungswahrnehmung im Fokus. Die Marke hat sich dem sicheren Lauf-Sport verschrieben und ist offizieller Kopfhörer-Partner des England Athletics Verbands. Kopfhörer mit Bone-Conduction-Technologie zudem die einzigen Kopfhörer, die nach den UK Athletics Wettkampfregeln für alle Straßenläufe zugelassen sind. Mehr Informationen auf: de.shokz.com

Pressemeldung von Shokz LLC, 3200 Gracie Kiltz Ln, Austin, TX, 78758-3002, United States, versendet durch rtfm GmbH, Flößaustraße 90, 90763 Fürth, Amtsgericht Fürth, HRB15770, USt-ID: DE308359421, Geschäftsführer: Frank Mischkowski.

Firmenkontakt

Shokz LLC

Shokz LLC

Gracie Kiltz Ln 3200

78758 Austin, Texas

+49(0)911 310 910 0

shokz@rtfm-pr.de

https://shokz.com/

Pressekontakt

rtfm GmbH | communication – content – consulting

Moritz Freiberger

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

shokz@rtfm-pr.de

http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.