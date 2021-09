KNXperience Messe – KNX Wissen und KNX Geräte 2021

KNX Messe zeigt TAPKO KNX OEM Geräte, KNX Secure…

Die Online Messe der internationalen KNX Association (knx.org) öffnet Ihre Tore für alle die sich an drei Messetagen Zeit nehmen, sich registrieren und in die virtuelle Messewelt eintauchen wollen.

Alle Messetage offerieren ein hochkarätiges Konferenz-Programms mit Webinaren und einem Live-Chat der Redner. Die digitalen Messestände präsentieren die aktuellsten KNX Entwicklungen. Die offizielle Markteinführung von ETS6 wird als Kernthema des Verbandes angestoßen und sicher in den nächsten Monaten einen Impuls für die KNX Branche bedeuten.

TAPKO präsentiert sich auch dieses Jahr auf der digitalen Veranstaltung KNXperience, der Messe des internationalen KNX Verbandes. Die Besucher des TAPKO Messestandes können sich über die TAPKO OEM Geräte informieren, mit dem zusätzlichen Schwerpunkt KNX SECURE. Zudem können bereits während der deutsch- und englischsprachigen Webinare direkt im Chat Fragen gestellt werden. An allen drei Messetage ist das TAPKO Team für Sie im KNX Einsatz mit Expertenwissen.

Das TAPKO Team freut sich über Ihren Besuch auf der KNXperience und begrüßt Sie herzlich am virtuellen Messestand.

Registrieren Sie sich mit diesem Link kostenfrei auf dem Messe-Portal.

Die zwei Firmengründer, Dipl. Klaus Adler und Dipl.-Ing. Petar Tomić, haben das Unternehmen vor mehr als 20 Jahren gegründet und zu einem erfolgreichen Technologieunternehmen im Bereich KNX, smarter Gebäudetechnologie, vorangetrieben.

Kerngeschäft von TAPKO ist heute das sogeannnte OEM Geschäft. TAPKO entwickelt KNX Systemgeräte, die andere Hersteller direkt fertig entwickelt kaufen und mit eigenem Label, Verpackung usw. versehen.

TAPKO ist damit Hersteller der Hersteller. TAPKO ist natürlich Vollmitglied im KNX Verand, nach ISO zertifiziert und entwickelt und produziert in der EU.

Zudem arbeitet TAPKO mit Lehrstühlen von Universitäten zusammen, treibt Entwicklungen voran und unterhält ein eigenes TestLAB.

Firmenkontakt

Tapko Technologies GmbH

Petar Tomic

Im Gewerbepark A15

93059 Regensburg

(+49) 941 30747-0

info@tapko.de

http://www.tapko.de

Pressekontakt

MARKTWERT Marketing Consulting

Matthias Fischer

An der Scheuerbreite 12

93073 Neutraubling

09401912690

erfolg@marktwert.net

http://www.marktwert.marketing

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.