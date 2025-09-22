Kodak Alaris Roadshow: Produktivität live erleben

Kodak Alaris geht auf Roadshow und präsentiert in vier deutschen Städten seine neuen Produktionsscanner der KODAK S5000 Serie

Unter dem Motto „Produktivität live erleben“ geht Kodak Alaris im Herbst auf Tour und macht auch bei seinen Partnern ALOS und DATAPOOL halt. In Berlin, Köln, Hamburg und Stuttgart präsentiert das Unternehmen die neuen Produktionsscanner der KODAK S5000 Serie sowie die Erfassungslösung KODAK Capture Pro 7.0. Besucher erhalten die Gelegenheit, die leistungsstarken Systeme in Live-Demos kennenzulernen und sich von den Vorteilen für ihre eigenen Digitalisierungsprojekte zu überzeugen.

Leistung auf höchstem Niveau

Ob bei BPOs, Scandienstleistern sowie in Posteingangsstellen und Scanabteilungen von Versicherungen, Banken, großen öffentlichen Verwaltungen oder Unternehmen – überall dort, wo täglich hohe Dokumentenmengen digitalisiert werden müssen, spielt die KODAK S5000 Serie ihre Stärken aus. Herzstück ist ein 32-Kern-Bildprozessor, der komplexe Verarbeitungsschritte parallel und ohne Geschwindigkeitsverlust ausführt. Dank der von Dynamic Flow-Technologie werden viele Prozesse wie Bildoptimierung, Schräglagenkorrektur oder Farbanpassung direkt im Scanner ausgeführt, wodurch die Erfassungssoftware entlastet wird.

Ein weiteres Highlight ist die Tri-Stream-Funktion, mit der gleichzeitig drei Bildvarianten – Farbe, Schwarzweiß und Schwarzweiß Dropout – erstellt werden können. Damit eignen sich die Scanner ideal für Organisationen mit höchsten Anforderungen an Effizienz und Flexibilität.

Intelligente Dokumentenverarbeitung und Schutzmechanismen

Die Produktivität steht und fällt mit der Minimierung manueller Eingriffe. Da das Scangut in der Praxis nicht einfach aus Standard-A4-Dokumenten besteht, hat Kodak Alaris die Verarbeitung von außergewöhnlichen Belegen weiter optimiert. So können nun auch empfindliche oder dünne Dokumente in gemischten Stapeln sicher verarbeitet werden. Erkennt der Scanner ein Trennblatt, stoppt er den Einzug automatisch, sodass die Geschwindigkeit entsprechend angepasst werden kann. So können Papierstärken von 25 g/m² bis 433 g/m² verarbeitet werden. Dank der geraden Papierführung können auch überlange Dokumente mit einer Länge von bis zu zehn Metern oder endlos im „Continuous Mode“ digitalisiert werden. Diese werden zunächst in Teilsegmente zerlegt und anschließend von KODAK Capture Pro 7.0 verlustfrei zu einem vollständigen Bild zusammengesetzt.

Für maximale Sicherheit sorgen vier Schutzmechanismen – von der Ultraschall-Doppelblatterkennung über Metalldetektoren bis hin zu Knitter- und Geschwindigkeits-Sensoren. Bei Auffälligkeiten stoppt der Einzug sofort, sodass Staus und Beschädigungen vermieden werden. Die Reihenfolge der Dokumente bleibt dank kontrollierter Ausgabe erhalten, Patchbögen lassen sich im rückwärtigen Fach separat ausgeben und wiederverwenden.

FADGI- und TR-Resiscan-Konformität

Die neuen Modelle KODAK S5160, S5180 und S5210 ermöglichen es, Dokumente parallel originalgetreu für die Archivierung sowie in optimierter Form für die Weiterverarbeitung auszugeben. Dies erfüllt die Anforderungen der US-amerikanischen FADGI-Guidelines und unterstützt Behörden in Deutschland bei TR-Resiscan-konformen Digitalisierungsprojekten.

Einfache Bedienung und Wartung

Ein großes Bedienfeld mit Touchscreen und mechanischen Tasten, netzwerkfähige Einrichtung und ein durchdachtes Materialmanagement erleichtern den Einsatz im Arbeitsalltag.

KODAK Capture Pro 7.0

Die neue Version der Erfassungssoftware wurde für die KODAK S5000 Produktionsscanner optimiert. Mit echter 64-Bit-Architektur, hoher Stabilität und einer intuitiven Benutzeroberfläche unterstützt sie die effiziente Verarbeitung großer Datenmengen und lässt sich flexibel an individuelle Anforderungen anpassen.

Roadshow-Stationen

Die Roadshow führt Kodak Alaris in vier deutsche Städte:

30.09.2025 – Event bei DATAPOOL in Berlin

23.10.2025 – Event bei ALOS in Köln

28.10.2025 – Hamburg

05.11.2025 – Stuttgart

Interessierte Unternehmen und Behörden sind eingeladen, sich vor Ort ein eigenes Bild davon zu machen, was Produktivität im Praxiseinsatz bedeutet.

Weitere Informationen und Anmeldung für Hamburg und Stuttgart unter https://tinyurl.com/S5000-Roadshow Für die Veranstaltungen bei ALOS und DATAPOOL erfolge die Anmeldung direkt bei den Partnern.

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unser Netzwerk an Vertriebspartnern verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie kodakalaris.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, YouTube und X.

© 2025 Kodak Alaris LLC TM/MC/MR: Alaris

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

Firmenkontakt

Kodak Alaris Germany GmbH

Bettina Eberhard

Augsburger Straße 712

70327 Stuttgart

07 11/25 28 19 41



http://www.kodakalaris.com

Pressekontakt

public touch GmbH

Sigi Riedelbauch

Marktplatz 18

91207 Lauf

09123/97 47 13



http://www.publictouch.de

Bildquelle: Kodak Alaris