Kodak Alaris startet Promotion mit lukrativen Angeboten

Kodak Alaris überschreibt die Aktion mit “Wechselwochen”, die am 15. Juni 2021 startet. Sie ist für zehn Wochen geplant und adressiert Poststellen, Scandienstleister und BPOs, also Zielgruppen mit hohem Scanvolumen, die besonderen Wert auf Produktivität legen. Die Bundle-Angebote mit Produktionsscanner, der Scanlösung Capture Pro und Software-Versicherung bringen eine Ersparnis von bis zu 50 % auf den Listenpreis.

Die Promotion “Wechselwochen” von Kodak Alaris startet am 15. Juni 2021 und läuft bis zum 31. August 2021. Die Aktionsbundle sind für höchste Effizienz geschnürt und umfassen einen Produktionsscanner + Erfassungslösung Capture Pro + Software-Versicherung für ein oder drei Jahre (bei der Wahl von drei Jahren gibt es kostenlos ein weiteres Jahr dazu). Für die Promotion stehen die Scanner Kodak i4650/i4850 und alle Scanner der Kodak i5000 Serie zur Verfügung.

Kodak Alaris ist bekannt für seine zuverlässigen Produktionsscanner und die Bildverarbeitungstechnologie Perfect Page. Die nochmals verbesserte Lösung macht auch aus schwierigen Originalvorlagen, ob blass gedruckte Kassenquittungen, zerknitterte Dokumente oder Formulare mit farbigem Hintergrund stets optimale Bilder. Ein wichtiger Aspekt für OCR (optische Zeichenerkennung), aber auch im Rechnungswesen, wo es auf die einwandfreie Darstellung von Zahlen ankommt.

Ein gutes Beispiel, warum sich ein Wechsel schnell lohnen kann, zeigen die Scanner Kodak i5650S/i5850S mit integriertem Sorter. Der größte Kostenfaktor beim Scannen ist die manuelle Vor- und Nachbereitung der Dokumente. Bei der automatisierten Erfassung von gemischten Stapeln werden üblicherweise Patchblätter zur Trennung verwendet, die jedoch auch Kosten verursachen. Werden sie nach dem Scanvorgang aussortiert und wiederverwendet entsteht dadurch ein manueller Aufwand, lässt man sie im Stapel verschwendet man Papier. Mit den genannten Scannern können diese Patchblätter automatisiert in ein separates Ausgabefach geleitet und wiederverwendet werden. Das spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt. So kann sich die Investition in diese Scanner sehr schnell amortisieren.

Höhere Automatisierung mit Capture Pro

Viele Erfassungslösungen auf dem Markt wurden nicht weiterentwickelt und können mit modernen Scannern gar nicht schritthalten. Die Scanlösung Capture Pro von Kodak Alaris hingegen wird kontinuierlich upgedatet und dank der einfachen, intuitiven Bedienung erleichtert sie den Arbeitsalltag. Die Software lässt sich bequem in bestehende IT-Landschaften einbinden und unterstützt die nahtlose Integration von gescannten Dokumenten in Folgesysteme. Mit innovativen Funktionen wie intelligenter Formularverarbeitung mit Ausnahmeprüfung, erweiterter Indizierung und Extrahierung auf Experten-Niveau gelangen die Informationen schneller in die digitalen Geschäftsprozesse. Wiederkehrende Routinevorgänge lassen sich ganz einfach konfigurieren und mit nur einem Tastendruck ausführen. Automatisierte Prozesse sparen viel Zeit bei der Datenaufnahme, was die Effizienz immens steigert und Fehler minimiert. Auch die Einhaltung von DSGVO-Vorschriften und Compliance bei der Erfassung werden durch Capture Pro sichergestellt. So kann zum Beispiel zu jeder Zeit nachvollzogen werden, wer welches Dokument gescannt hat.

Mit der Software-Versicherung immer up to date

Die Software-Versicherung von Kodak Alaris steht für ein umfassendes Service- und Support-Angebot, welches garantiert, dass Kunden den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Investition ziehen. Sie umfasst die neuesten Updates der Major-, Minor- und Patch-Softwareversionen mit jedem nur möglichen Support, damit sichergestellt ist, dass die Lösung auf dem neuesten Stand bleibt.

Weitere Informationen unter https://posteingang-automatisieren.alarisworld.com/promotion-mit-lukrativen-angeboten/

Bildquelle: @Kodak Alaris