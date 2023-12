Kodak Alaris wird von IDC MarketScape zum „Major Player“ im Bereich IDP ernannt

Kodak Alaris wurde in der IDC MarketScape als „Major Player“ eingestuft: Worldwide Intelligent Document Processing (IDP) Software 2023-2024 Vendor Assessment (doc #US49988723, November 2023). Bewertet wurden die IDP-Lösungen Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software und INfuse Smart Connected Scanning Solution. Das Feedback von Partnern und Kunden spielte zusätzlich eine Rolle bei der Bewertung der Strategien und Fähigkeiten von Kodak Alaris auf dem IDP-Markt.

In der IDC MarketScape heißt es: „Kodak Alaris nutzt einen Best-of-Breed-Ansatz aus IDP-Systemen von Drittanbietern, eigene und andere Marken-Hardware sowie interne und externe Serviceleistungen. Dieser kuratierte Ansatz ist zwar neu, macht Kodak Alaris aber zu einem Anbieter, der für jedes Unternehmen infrage kommt, das die Nutzung von IDP auf breiter Basis erweitern möchte.“

Im Juni gab Kodak Alaris die Gründung des neuen Bereiches Business Solutions und mehrere strategische Neueinstellungen bekannt. Das Team ist darauf ausgerichtet, Kunden zu unterstützen, schnell und in großem Umfang einen hohen Geschäftsnutzen zu erzielen. Die neue Struktur verfolgt das Ziel, das Wachstum im Segment der IDP-Anwendungen zu beschleunigen.

„Wir fühlen uns geehrt, von IDC MarketScape als einer der wichtigsten Akteure im Bereich der intelligenten Dokumentenverarbeitung weltweit anerkannt zu werden. Wir verstehen die einzigartigen Herausforderungen, denen unsere Kunden bei der digitalen Transformation gegenüberstehen, insbesondere in den Bereichen Rechnungsverarbeitung, Schadensbearbeitung und Onboarding. Wir sind stolz darauf, wegweisende Lösungen anzubieten und mit unseren Professional Services die Anforderungen der Kunden direkt angehen und erfüllen können“, so Jim Forger, Vice President of Business Solutions bei Kodak Alaris.

Weitere Informationen unter: www.alarisworld.com

Über den Geschäftsbereich Alaris von Kodak Alaris

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unsere Channelpartner verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AlarisWorld.com und folgen uns unter @AlarisDACH.

©2022 Kodak Alaris Inc. TM/MC/MR: Alaris

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

