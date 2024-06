Kölner Taxifahrer versteht Fußball-Fans in 108 Sprachen

Mobiler Übersetzer von Vasco macht es möglich

Ob im Stadion oder beim Public Viewing, im Restaurant oder an der Theke: In diesen Tagen hört man in deutschen Städten noch mehr verschiedene Sprachen als sonst. Schließlich sind zahlreiche internationale Besucher an den 10 Austragungsstädten der Fußball-Europameisterschaft zu Gast.

Damit nicht nur Torjubel und Freude am Fußball die Menschen verbindet, werden viele Dienstleister und Besucher neuartige digitale Helfer im Einsatz haben: Die smarten Übersetzungsgeräte von Vasco Electronics „sprechen“ auf Knopfdruck bis zu 108 Sprachen. Vasco Translator V4 übersetzt in Echtzeit Sprache und Bilder, um sich mit 90 Prozent der Weltbevölkerung zu verständigen – und das ohne WLAN, App und Smartphone.

Erster Kölner Inklusions-Taxifahrer nutzt den KI-Übersetzer täglich

Für den Kölner Ibrahim Coban ist der Übersetzer mit Spracheingabe aus seiner täglichen Arbeit nicht mehr wegzudenken. Als selbstständiger Taxiunternehmer nutzt er die einfache und schnelle Möglichkeit, trotz Sprachbarriere mit seinen Fahrgästen zu kommunizieren: „Zurzeit setze ich den Vasco Translator hauptsachlich fur osteuropaische Sprachen ein. Der elektronische Übersetzer hilft mir, mich mit meinen Gästen zu verständigen“, erklärt Ibrahim Coban und betont, dass der Vasco Translator V4 auch in puncto Verkehrssicherheit überzeugt: „Dank der einfachen Bedienung ist es ein sehr gutes Gerät, um während der Fahrt etwas zu klären, da man weiterhin auf den Verkehr achtet.“

Schließlich lässt sich der digitale Übersetzer ganz intuitiv bedienen, hat Ibrahim Coban festgestellt. Das erleichtert ihm oft auch die Kommunikation mit Menschen mit Handicap, die er als erster Kölner Inklusions-Taxifahrer häufig befördert. „Bei dem Vasco Übersetzer sieht man ein Mikrofon und muss nur mit dem Finger darauf zeigen – das ist vollkommen einfach“, sagt der Unternehmer aus Erfahrung. „Das Wort ,Translator“ versteht jeder und weiß dann genau, dass es dabei nur um eine Sache geht: sich miteinander zu verständigen. Das ist ein super, super großer Vorteil im Gegensatz zu einem Handy.“

Dieser Vorteil wird ihm sicherlich auch in den näcshten Tagen die Kommunikation erheblich erleichtern, wenn er Fußballfans aus aller Welt durch seine Stadt fährt.

Mehr Informationen über den mobilen Sprachübersetzer finden Sie auf der Seite des Herstellers Vasco Electronics. Das Gerät ist in verschiedenen Farben erhältlich und übersetzt dank eingebauter SIM-Karte mit gratis Mobilverbindung in fast 200 Ländern der Erde unbegrenzt kostenlos.

Vasco Electronics ist ein führender Hersteller von Sprachübersetzern und intelligenten Übersetzungsgeräten für den professionellen und privaten Bereich. Seit der Gründung im Jahr 2008 liegt der Hauptfokus des Unternehmens auf hochwertigen Übersetzern mit Spracheingabe und Sprachausgabe. Übersetzungslösungen von Vasco Electronics sind im täglichen Einsatz von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen zu finden.

Kontakt

Vasco Electronics

M. Goralski

Flughafenallee 26

28199 Bremen

0421 70 86 92 89



https://vasco-electronics.de

Bildquelle: Foto von Ibrahim Coban