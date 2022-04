Könnte Mushe (XMU) größer sein als Dogecoin (DOGE)?

Wir alle wissen, dass Dogecoin (DOGE) schnell zu einem Übernacht-Erfolg in der Welt der Kryptowährung wurde. Aber wussten Sie auch, dass derzeit 130 Milliarden DOGE-Token im Umlauf sind, mit einer Marktkapitalisierung von 31 Milliarden USD. Der kometenhafte Aufstieg in den letzten 18 Monaten hat dazu beigetragen, dass viele der frühen Investoren in DOGE eine unglaubliche Rendite auf ihre Investitionen erhalten haben. Allerdings gibt es immer noch eine wichtige Frage, die den Token plagt. Die Frage lautet: “Was ist sein Anwendungsfall und wie kann er den Kunden dienen?” Diese Frage stellen sich zwar viele, aber sie muss erst noch beantwortet werden, und der Newcomer Mushe plant, davon zu profitieren.

Mushe (XMU) will sich als Alternative zu DOGE etablieren und plant, sich als die Währung des Metaverse zu etablieren, die sowohl online als auch offline in der realen Welt sicher verwendet werden kann. Der Token, der mit Blick auf die Zukunft konzipiert wurde, wurde mit der Layer_0-Technologie entwickelt, die ihn mit jeder Blockchain kompatibel macht, um den Anlegern mehr Optionen zu bieten. Darüber hinaus kann er Tausende von einzelnen Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, um ein schnelleres und sichereres Erlebnis zu bieten.

Während der Token plant, den Anlegern einzigartige Vorteile zu bieten, die andere Kryptowährungen nicht bieten, geht er mit der Einführung von Produkten unter der Marke Mushe, einschließlich Mushe Swap, einer dezentralen Börse, in die reale Welt. Mushe Swap würde es den Nutzern ermöglichen, Kryptowährungen über Dutzende von verschiedenen Blockchains mit Mushe zu tauschen. Dazu gehört auch die Mushe-Wallet, mit der Nutzer Mushe-Token nahtlos in Fiat-Währung umtauschen können.

Mit seinen fortschrittlichen Funktionen ist es keine Überraschung, dass Analysten voraussagen, dass Mushe das nächste große Ding in der Kryptowährung sein wird, während es die Erwartungen übertrifft und die ideale Alternative für diejenigen bietet, die etwas anderes als DOGE suchen. Darüber hinaus werden die Funktionen, die den Nutzern zur Verfügung gestellt werden, es Mushe ermöglichen, weiterhin Partnerschaften zu suchen, die die Nutzbarkeit der Münze erhöhen und ihren Wert steigern würden. Das ist etwas, was DOGE derzeit nicht geschafft hat.

Ähnlich wie bei Dogecoin können Einzelpersonen frühzeitig in Mushe investieren, um Token zum niedrigstmöglichen Preis zu erwerben. Ab dem 18. April, zu Beginn des Vorverkaufs, werden Token für nur 0,005 USD erhältlich sein, wobei die große Nachfrage den Preis während des Vorverkaufs in die Höhe treiben wird. Der Start ist für den 4. Juli geplant. Was bedeutet das nun für Krypto-Investoren? Es ist der perfekte Zeitpunkt, um Mushe zu kaufen.

Während einige in der Vergangenheit Zweifel an Dogecoin hatten, wurde der Token weit verbreitet und wertvoll, was Investoren zu großen Gewinnen verhalf. Diejenigen, die nicht eingestiegen sind, haben die Chance verpasst, das Beste aus den frühen Investitionen zu machen. Wenn Sie in der Vergangenheit die Gelegenheit verpasst haben, gibt Ihnen Mushe die Möglichkeit, dies wieder gutzumachen, indem es profitable Token zu niedrigeren Preisen anbietet, damit Sie eine größere Rendite erzielen können.

Wenn Sie mehr über Mushe (XMU) und die Vorteile einer Investition in das Unternehmen erfahren möchten, besuchen Sie www.mushe.world, um sich anzumelden und weitere Informationen zu erhalten.

Erfahre mehr über Mushe (XMU)

Offizielle Website: https://www.mushe.world/

Registrierung im Vorverkauf: https://portal.mushe.world/sign-up

Telegram: https://t.me/MusheWorldXMU

Twitter: https://twitter.com/Mushe_World

XMU is a decentralised token which facilitates peer to peer interaction, rewards and governance. This plays a major role within our ecosystem, providing liquidity to our exchange and a harmonious user experience.

Kontakt

Mushe

– –

Varley Parade 6

NW9 6RR London

–

–

contact@mushe.world

https://www.mushe.world/