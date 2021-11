Kofferlösungen für PMR-Funk-Geräte sorgen auf Baustellen und in Handwerksbetrieben für beste Erreichbarkeit – branchenspezifisch und wirtschaftlich

Die professionellen Funkgeräte-Sets von Midland und Albrecht garantieren beste Sprachübertragung auch in rauen Umgebungen und Fertigungsstätten

Dreieich / Trittau, im Oktober 2021 – Hohe Lautstärke, Verschmutzungen und weite Distanzen – speziell auf Baustellen, Industriebetrieben sowie im Hoch- und Tiefbau sind zuverlässige, moderne Funkgeräte erforderlich, um eine schnelle, stabile Kommunikation unter den Kollegen zu ermöglichen. Midland und Albrecht haben für diese Einsätze passende, preiswerte PMR-Modelle im Programm, die jetzt im praktischen Kofferset als 2er-, 3er-, 4er- oder 6er-Set erhältlich sind. Der Vorteil: Die hochwertigen Sets sind mit branchenspezifischem Zubehör ausgestattet, übersichtlich sortiert und sofort griffbereit, wenn es schnell gehen muss. Zudem sind PMR-Funkgeräte unabhängig von Mobilfunknetzen sowie dem Internet und funktionieren somit in jeder Situation und unter allen Bedingungen. Zudem fallen keine Gebühren für die Kommunikation an. Als echte Alternative zu Betriebsfunkgeräten sind die leistungsstarken PMR-Handfunkgeräte deutlich attraktiver im Preis-Leistungsverhältnis und erreichen, insbesondere im Vergleich zum Mobilfunk, auch mehrere Gesprächsteilnehmer direkt. So lassen sich Informationen oder Kommandos schnell an eine größere Gruppe weitergeben, was für mehr Sicherheit auf der Baustelle und in Produktionsstätten führt.

Baustellen, Abbruch- und Erdarbeiten sowie die industrielle Fertigung stellen heute die anspruchsvollen Umgebungen für technische Kommunikation dar. Aufgrund der rauen Umgebung kommen die meisten Smartphones schnell an ihre Grenzen. Zudem sind die Handys oft europaweit, im Falle von internationalen Einsätzen, nicht kostenfrei einsetzbar. Abhilfe schaffen hier die robusten PMR446-Funkgeräte von Midland und Albrecht, die vor Verschmutzung durch Staub, Schlamm oder Spritzwasser geschützt sind. Ferner verfügen sie über eine hohe Reichweite, die speziell bei großen Baustellen im Straßenbau ein wichtiger Faktor ist und europaweit gilt. Die auf Baustellen vorhandene, meist sehr hohe Lautstärke wird durch entsprechende Headsets hervorragend kompensiert. Und um gleich mehrere Mitarbeiter mit den praktischen PMR446-Funkgeräten zu vernetzen, haben Albrecht und Midland unter anderem folgende Koffersets im Programm:

Das robuste, kompakte Midland G15 Pro wurde entwickelt, um auch dem härtesten Arbeitsalltag standzuhalten. Mit 32 Kanälen (16 PMR 446 und 16 mit CTCSS vorprogrammierte) ist es die ideale Lösung für professionelle Anwender, die mit dem gesamten Team in Kontakt bleiben müssen. Das PMR446-Funkgerät verfügt über 32 Kanalspeicher sowie 50 CTSS-Kodierungs- und 105 DCS-Kennungstöne für ungestörte Kommunikation. Darüber hinaus wurde eine Sprachansage in das Gerät integriert für die Angabe der ausgewählten Funktion bzw. des Kanals. Eine integrierte Notfall-Taste sowie die Möglichkeit der VOX-Nutzung (Gespräche ohne Nutzung der PTT Taste) in Verbindung mit einer Reichweite von mehr als 12 km im freien Gelände, machen das G15 Pro zum optimalen Arbeitsgerät.

Das Midland BR02 Pro Business Radio ist ein kompaktes PMR446-Funkgerät in elegantem Design. Die sehr robuste Qualität der Hard- und Software garantieren eine lange Lebensdauer. So sind zum Beispiel für die Headset-Buchse mind. 5.000 Einsteck-Zyklen garantiert. Ein starker 1800mAh Lithium-Ionen-Akku hält bis zu 24 Stunden und übersteht somit problemlos jeden Arbeitstag. Der mitgelieferte 6-fach-Lader im Kofferset ermöglicht das parallele Laden von sechs Geräten zum schnellen Wechsel oder für die gleichzeitige Verwendung bei Großeinsätzen. Das Gerät verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse für starke Beanspruchungen und hat eine Reichweite von bis zu 12 Kilometern im freien Gelände.

Informationen zu allen Koffer-Sets der Marken Albrecht und Midland sind erhältlich unter www.albrecht-midland.de.

Verfügbarkeit und Preise

Das Midland G15 Pro wird mit einem Steckernetzteil mit Standlader, 1600mAh Li-Ion Akku und Gürtelclip geliefert.

Das Midland BR02 wird mit Gürtelclip, einem Li-Ion Akkupack mit 1800 mAh und einem Standlader mit Steckernetzteil ausgeliefert.

Koffersets von Albrecht und Midland sind im Web-Shop, im Online- sowie im Fachhandel bereits ab 119,90 Euro erhältlich.

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2110_Midland_Koffersets

Zur Ansicht und zum Download von Bildmaterial geht es über diesen Link

###

Über Albrecht, Midland & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Zum Produktsortiment von Albrecht gehören die bekannten Funksprechgeräte für Freizeit und Beruf im Bereich PMR 446, CB- und Amateurfunk sowie die Personenkommunikationssysteme für verschiedenste Touristikbereiche.

Midland ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Bei Midland gehört die Funktechnik mit PMR 446, CB-Funk sowie Marine- und Amateurfunkgeräten zum Kernsortiment und wird ergänzt durch moderne Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit verschiedenstem Zubehör. Das umfangreiche Portfolio wird mit leistungsstarken Powerbanks und Audiozubehör abgerundet. Die Marke Midland ist mit seinen Produkten vor allem in Europa und USA bereits seit über 40 Jahren bekannt.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakte:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht / Petra Rogge

Tel.: +49 (0) 4154 / 849 144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de