Komplettsanierung von Altbauten mit der GörBau GmbH

Das Bauunternehmen bietet alle nötigen Bauleistungen für die Sanierung an.

Wer die anspruchsvolle Komplettsanierung eines Altbaus in Angriff nehmen möchte, ist bei dem renommierten Bauunternehmen GörBau GmbH aus der Stadt Elmenhorst-Lichtenhagen an der richtigen Adresse. Die erfahrenen Experten des Fachbetriebs bieten alle unterschiedlichen Leistungen an, die für die vollständige Sanierung von Altbauten von Nöten sein können. Die kompetenten Mitarbeiter des Bauunternehmens übernehmen beispielsweise unterschiedlichste Maurerarbeiten und Betonarbeiten. Gleiches gilt für die Verlegung von Fliesen und den Bereich des Trockenbaus. Bei Bedarf wird durch die versierten Fachkräfte auch die Bauleitung mit eigenem Bauleiter übernommen.

Die Kunden profitieren dabei von dem großen Erfahrungsschatz des Bauunternehmens, auf den das gut ausgebildete Team bei der Arbeit zurückgreifen kann. So können die unterschiedlichsten Komplettsanierungen von Altbauten termingerecht und fachgerecht fertiggestellt werden. Die kompetenten Fachkräfte der GörBau GmbH konnten in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl anspruchsvoller Sanierungsprojekte erfolgreich abschließen.

Neben der fachgerechten Sanierung von alten Bauwerken, bietet das Bauunternehmen allerdings noch zahlreiche weitere Leistungen an, wie zum Beispiel die Errichtung von Neubauten. In diesen Bereich fällt auch der Schlüsselfertigbau von Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern. Dabei übernehmen die Spezialisten auch die professionelle Koordination anderer beteiligter Gewerke.

Weitere Informationen über die angebotenen Bauleistungen sowie eine Bildergalerie mit Fotos unterschiedlicher Referenzprojekte, finden sich auf der Internetpräsenz des Fachbetriebs. Zudem stehen die freundlichen Mitarbeiter der GörBau GmbH bei Bedarf natürlich auch gerne zur Verfügung, um Fragen zu beantworten.

Das Bauunternehmen GörBau GmbH hat seinen Firmensitz in der Gewerbeallee 35, in Elmenhorst-Lichtenhagen. Der Fachbetrieb bietet seinen Kunden ein umfangreiches Leistungsportfolio mit unterschiedlichsten Bauleistungen. Die kompetenten Fachkräfte des Baubetriebs übernehmen für ihre Kunden kleine und große Aufträge. Durchschnittlich arbeiten für die GörBau GmbH 6 bis 10 Mitarbeiter. Darunter finden sich Spezialisten unterschiedlichster Fachrichtungen. Das Büro der GörBau GmbH hat von Montag bis Freitag, zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr geöffnet. Vertreten wird das Bauunternehmen durch Frau Evelyn Zachow.

Firmenkontakt

GörBau GmbH

Evelyn Zachow

Gewerbeallee 35

18107 Elmenhorst

0381/ 7786 00

0381/ 7786 020

goerbau@yahoo.de

http://goerbau.de

Pressekontakt

UPA Webdesign

Stephan Duda

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

+49 (0)2821 / 7203 – 151

+49 (0) 2821 / 7203 – 555

kontakt@upa-webdesign.de

http://www.upa-webdesign.de

Bildquelle: Creative Commons CC0