Kopfkino aus! Sarah Kleen hilft Reitern zu Glück

Internationaler Speaker Slam: Sarah Kleen räumt mit Angst im Sattel auf

Aurich, [18.03.2025] – Sarah Kleen, Gesundheitswissenschaftlerin, Mentorin, Trainerin und Speakerin aus Aurich, gewann am 13. März 2025 den International Speaker Slam in Wiesbaden mit einer leidenschaftlichen Rede über die Überwindung von Angst im Sattel. Ihr überzeugender Auftritt sicherte ihr einen Platz beim Speaker Slam in New York.

Vor einem Publikum von 250 Teilnehmern sprach Kleen offen über das oft tabuisierte Thema Angst im Reitsport und präsentierte innovative Lösungsansätze. Sie argumentierte, dass Angst oft eine Geschichte ist, die uns unser Kopf erzählt, und dass es möglich ist, dieses „Kopfkino“ durch gezielte Techniken und Übungen abzuschalten.

Kleen, die selbst langjährige Erfahrung als Trainerin hat und ein eigenes Angsttrauma durch einen Reitunfall überwunden hat, betonte die Bedeutung einer positiven Einstellung und eines starken Selbstvertrauens. „Dein Pferd kann nur so mutig sein, wie du selbst“, sagte sie. Sie erklärte, wie Reiterinnen und Reiter lernen können, ihre Ängste zu erkennen, zu akzeptieren und schließlich zu überwinden.

Der Internationale Speaker Slam in Wiesbaden bot Kleen eine hervorragende Plattform, um ihre Botschaft zu verbreiten und andere zu inspirieren. Die Veranstaltung, die sich durch eine hohe Qualität der Redner und eine professionelle Organisation auszeichnete, bot den Teilnehmern die Möglichkeit, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.

Sarah Kleens Erfolg beim International Speaker Slam unterstreicht die Bedeutung des Themas Angstbewältigung im Reitsport und zeigt, dass es möglich ist, diese Herausforderung zu meistern. Ihr Auftritt in New York bietet ihr die Chance, ihre Expertise einem noch größeren Publikum zu präsentieren und noch mehr Reitern zu helfen, ihre Ängste zu überwinden und wieder mit Freude im Sattel zu sitzen.

