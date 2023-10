Koru Deutschland bietet Branding-Lösungen für Hotels und Restaurants an

Unter der Marke Koru Kids bietet die Koru Deutschland GmbH Kinderprodukte an, die bei Hotels, Restaurants, Kreuzfahrtschiffen und Familien in mehr als 60 Ländern im Einsatz sind. So hat Unternehmen einen umfassenden Einblick in die Bedürfnisse und Herausforderungen der Hotel- und Restaurantbetriebe. Für alle sind loyale und langjährige Gästebeziehungen in einem sich stetig wandelnden Umfeld – aktuell gestiegene Preise und verändertes Buchungsverhalten – essenziell.

Nun bietet die Koru Deutschland GmbH familienfreundlichen Hotels und Restaurants individuell zugeschnittene Lösungen und Produkte an, um die Markenbekanntheit und Kundenloyalität zu erhöhen. Gerade bei Familien- und Kinderhotels ist ein starkes Branding wichtig, um eine hohe Auslastung zu erreichen.

Bei den Branding-Lösungen legt die Koru Deutschland GmbH großen Wert darauf, dass die Hotels und Restaurants den Mehrwert für ihren Brand erhöhen, ohne die Kosten selbst zu steigern. Gerade bei den vielmals üblichen Giveaways für Kinder lässt sich dieser Ansatz gut umsetzen. Für ein gutes Giveaway müssen für die Koru Deutschland GmbH drei Kriterien erfüllt sein: Neben der Freude bei der Geschenkübergabe sollte das Geschenk über einen hohen Funktionsnutzen verfügen, das eine häufige Benutzung im Alltag ermöglicht und den Beschenkten oft an das schenkende Hotel oder Restaurant erinnert.

„Häufig erleben wir es, dass die gut gemeinten Geschenke an die Kinder nur das erste Kriterium erfüllen und dann spätestens zu Hause in einer Kiste verschwinden“, sagt Wolfgang Höhn, Geschäftsführer der Koru Deutschland GmbH. „Hier hat das Geschenk dem Kind nur kurzfristig den Abschied versüßt, nicht aber das eigentliche Ziel erreicht, im Leben der Familie mit der Marke präsent zu sein. Für den gleichen Kapitaleinsatz können wir mehr Nutzen für den Hotelier oder Gastronomen erzielen.“

Da alle Hotels und Restaurants einzigartig sind, entwickelt die Koru Deutschland GmbH für jedes Hotel und Restaurant ein eigenes Konzept, das die Identität des Unternehmens widerspiegelt und eine emotionale Verbindung zu den Gästen herstellt.

Gerne können Hotels und Restaurants unverbindlich die Koru Deutschland zum Austausch von Ideen kontaktieren: Wolfgang Höhn, Tel. 08102 897981-0 oder info@koru-kids.com. Die Website finden Interessierte unter https://www.koru-kids.com/pages/branding



Über die Koru Deutschland GmbH:

Die Koru Deutschland GmbH wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Familien einzigartige und liebevoll entwickelte Kinderprodukte anzubieten, die einfache Handhabung, Funktionalität und Spaß mit Premium-Qualität verbinden. Unter der Marke Koru Kids bietet das Unternehmen Produkte für Kinder in den lebenswichtigen Bereichen Essen und Schlafen an und engagiert sich, Familien in ihrem Alltag zu unterstützen. Dabei hat das Unternehmen den Anspruch, dass das Unternehmensmotto „FOR KIDS WITH LOVE“ in jedem Produkt sichtbar ist.

Firmenkontakt

Koru Deutschland GmbH

Wolfgang Höhn

Sudetenstraße 7

85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn

08102 897981-0



https://www.koru-kids.com/

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661



http://www.pr-check.de

