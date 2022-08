Kosmetikstudios sind zur Stelle – Hilfe bei Hyperpigmentierung

In unserem Kosmetikstudio in Frankfurt leisten wir Soforthilfe bei Hyperpigmentierung. Hyperpigmentierung oder besser bekannt als Pigmentflecken sind Stellen, an denen sich die Haut dunkler färbt. Leider treten sie an eher störenden Stellen wie Gesicht und Händen auf. Dort sind sie deutlich sichtbar und können das Bild der eigenen Schönheit beeinträchtigen. Zum Glück können Sie bei uns im Studio Frida Immerschön schnell Hilfe dagegen bekommen. Wir möchten Sie unterstützen, sich in Ihrer Haut wieder rundum schön zu fühlen.

Ursachen für Hyperpigmentierung

– UV-Strahlung

– Hormonumstellung

– postinflammatorisch

– Alterung der Haut

Gesicht und Hände sind meistens ungeschützt UV-Strahlung ausgeliefert. Sonnenlicht ist die häufigste Ursache für Hyperpigmentierung. Es fördert die Produktion von Melanin und in manchen Fällen kann bei zu viel Sonneneinstrahlung eine Überproduktion erfolgen. Melanine sind Pigmente, die für die Färbung von Haut und Haaren sorgen.

Die Hautverfärbung kann jedoch noch weitere Ursachen haben. Besonders hormonelle Einflüsse können zur Bildung von Pigmentflecken beitragen. Dazu gehört etwa die Einnahme der Anti-Baby-Pille, die Wechseljahre oder Schwangerschaft. Diese Form der Hyperpigmentierung wird Melasma oder Chloasma genannt. Aber auch sie wird nur in Kombination mit UV-Strahlung ausgelöst. Häufiger davon betroffen sind dunkler pigmentierte Frauen.

Die dritte Form sind postinflammatorische Pigmentierungen. Das bedeutet übersetzt folglich einer Entzündung. Im Zuge vom Abheilen von Hautentzündungen oder -verletzungen können sich diese ebenfalls bilden. Die Hyperpigmentierung stellt hier eine sehr unangenehme Nebenerscheinung dar, da die Behandelten meist ohnehin schon mit einem schlechteren Hautbild konfrontiert sind. Besonders betroffen davon sind Aknepatienten.

Allgemein anfälliger für jegliche Art der Hyperpigmentierung wird man im Alter. Sprich je älter man wird, desto begünstigter ist die Melaninproduktion.

Was tun bei Pigmentflecken?

Grundsätzlich wird empfohlen, bereits pigmentierte Stellen vor weiterer Sonneneinstrahlung zu schützen. Durch Tragen von Schutzkleidung kann eine weitere Verdunklung verhindert werden.

Zum Entfernen von solchen Verfärbungen eignen sich am besten Laserbehandlungen. Bei leichteren Formen kann auch bereits mit Bleichcremes oder speziellen Peelings geholfen werden. Wir freuen uns, diese Behandlungen in unserem Studio mit viel Erfolg durchführen zu können.

Wie funktioniert die Laserbehandlung

Da jeder Hauttyp unterschiedlich ist, ist uns wichtig, diese Behandlung komplett individuell auf Sie abzustimmen. Dafür analysieren wir im ersten Schritt die Haut ganz genau. So finden wir heraus, welche Therapie passend ist und ob eine Laserbehandlung notwendig ist. Wenn ja, führen wir diese durch und können sie bei Bedarf auch wiederholen.

Der Vorgang erfolgt mithilfe von einem IPL-Laser. IPL ist kurz für Intense Pulsed Light und bedeutet übersetzt “intensives pulsierendes Licht”. Er sammelt Licht aus verschiedenen Wellenlängen und wandelt es in Wärme um. Mithilfe dieser Wärme können gezielt die Zellen zerstört werden, die zu viel Melanin produzieren.

Die Pigmentierung entwickelt sich nur in der oberen Hautschicht. Daher kann die Therapie durchgeführt werden, ohne umliegendes Gewebe zu schädigen.

Die Behandlung ist prinzipiell für jede Körperstelle und jeden Hauttyp geeignet. Es treten keine Nebenwirkungen auf, jedoch sollte man nach der Behandlung unbedingt Sonnenlicht meiden. Für besonders empfindliche Hauttypen nutzen wir währenddessen bei Bedarf leichte Betäubungscremes. Der Vorgang ist zwar nicht schmerzhaft, kann aber leicht zwicken.

Die Dauer einer solchen Lasertherapie beläuft sich lediglich auf einige bis hin zu 30 Minuten.

Von modernen alltagstauglichen bis hin zu luxuriösen dramatischen Looks: FRIDA IMMERSCHÖN® öffnet im Sommer 2017 ihre Pforten in Frankfurt und deckt die gesamte Bandbreite der permanenten Beautylösungen ab.

Gegründet wurde FRIDA IMMERSCHÖN® von XtremeLashes® Elite Stylistin und PhiBrows® Royal Artist Minh Soltysiak. Die Aufgabe des gesamten Frida Teams sieht sie darin, die Branche für Kunden und Stylisten gleichermaßen zu verbessern, das Wissen weiterzugeben und den Imperativ für Schönheit, Natürlichkeit und Praktikabilität ihrer Produkte und Dienstleistungen nie aus den Augen zu verlieren. Der individuelle Nutzen für den Kunden, Kreativität und die Liebe zum Detail liegen dabei im Fokus und bestimmen ihre Arbeit.

Die Ergebnisse von FRIDA IMMERSCHÖN® zeichnen sich durch zeitlose Eleganz, bewusste Nachhaltigkeit und geschickte Formschönheit aus. Das Team steht mit Leib und Seele hinter dem Leitsatz “perfekter als die Natur und dennoch perfekt natürlich”.

Perfekter als die Natur & dennoch perfekt natürlich

FRIDA IMMERSCHÖN® setzt sich nicht zum Ziel das Selbst ihrer Kundinnen zu verändern. Es gilt, die Vorzüge dieser einzigartigen Frauen hervorzuheben, diese leben zu lassen und aus ihrer Authentizität zu schöpfen. Die Produkte und Dienstleistungen sollen ihnen helfen, das Beste aus sich herauszuholen und mehr zu sich zu finden. Denn jede Frau sollte weniger Zeit damit verbringen müssen etwas an sich, sondern mehr für sich zu tun.

Firmenkontakt

Frida Immerschön®

Ngoc Minh Soltysiak

Leberecht-Migge-Anlage 11

60438 Frankfurt am Main

069 21008852

info@frida-immerschoen.de

https://www.frida-immerschoen.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Asya Onatca

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

069 63198976

info.ffm@sellwerk.de

https://www.sellwerk-frankfurt.de/webdesign-agentur-frankfurt

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.