Krav Maga Frankfurt – Selbstverteidigung bei Strikefit

Krav Maga Frankfurt – Julian Schmitt ist Gründer von strikefit.de. Ihrem Anbieter für Selbstverteidigung, Krav Maga, Kickboxen und Fitnesskursen in Frankfurt am Main. Julian Schmitt ist studierter Sportwissenschaftler (Bachelor of Arts) und Personal Trainer in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Seine Vielzahl an Zertifizierungen und seine jahrelange Erfahrung in der Trainingsgestaltung garantieren ein Training von höchster Qualität und nach neusten wissenschaftlichen Standards. Entdecken Sie mit unserem gezielten Training die Freude an der Bewegung neu für sich! Egal ob Kampfsport, Selbstverteidigung oder Fitness Training, STRIKEFIT bietet die optimale Lösung in offenen Kursen, privaten Kleingruppen oder Personal Trainings.

Erfahren Sie, was es bedeutet wieder bewusster mit dem eigenen Körper umzugehen und sich fit und vital im Alltag zu fühlen. Egal ob Sie eine Starthilfe nach langer Inaktivität benötigen oder an einer langfristigen Betreuung interessiert sind – unsere STRIKEFIT Kurse werden sich positiv auf Ihre Lebensqualität auswirken. Im Mittelpunkt unseres Konzepts steht die Förderung eines gesunden Lebensstils sowie die Steigerung Ihres Wohlbefindens. Mit unserer Probewoche haben Sie die Möglichkeit ganz unverbindlich alle Kurse für 7 Tage zu testen.

Über Julian Schmitt:

Julian ist 34 Jahre alt, Sportwissenschaftler, hauptberuflicher Personal Trainer und lizenzierter Instruktor der Selbstverteidigung Krav Maga.

Er unterrichtete Selbstverteidigung in Spanien sowie Australien und ist 2016 nach Frankfurt zurückgekehrt.

Als Dozent an einer Ausbildungsakademie vermittelt er außerdem sein Wissen an angehende Trainer. Julian ist Gründer von STRIKEFIT.de.

Krav Maga Trainer Julian Schmitt im Interview mit dem HR Fernsehen

Julian Schmitt im Interview mit RheinMainTV

Julian Schmitt im Interview mit ExtraTipp

Qualifikation:

– Sportwissenschaftler B.A. (Goethe Universität Frankfurt am Main)

– Fitnesstrainer A-Lizenz (DFLV)

– Krav Maga Instructor für Civilian Self Defense (IKMF)

– Krav Maga Instructor für Kids und Juniors (IKMF)

– Krav Maga Combat Fighting Instructor (IKMF)

– Kettlebell Instructor (HKC)

– Functional Training Coach – Rehabilitation (Deutsche Sporthochschule Köln)

– Instructor ROXX – The Real Boxworkout

– Dozent für die Akademie für Sport und Gesundheit

