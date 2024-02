Kreativ sein mit Elvis und Einstein

Dolce by Wyndham Bad Nauheim: Berühmte Namenspaten inspirierten das Design neuer Meetingräume

Bad Nauheim (hds).- Was haben Albert Einstein und Elvis Presley gemeinsam? Beide waren im vergangenen Jahrhundert zu Gast in Bad Nauheim – und hinterließen dort sichtbare Spuren. Der berühmte Physiker und Nobelpreisträger verteidigte 1920 im Badehaus 8 im Rahmen eines Naturforscher- und Ärzte-Kongresses seine Relativitätstheorie. Fast 40 Jahre später wohnte der King of Rock „n“ Roll während seiner Stationierung in Deutschland von 1958 bis 1960 in der Kurstadt und posierte dort für berühmte Foto-Aufnahmen. Von diesen Ikonen der Wissenschaft und Musik ließ sich das Dolce by Wyndham Bad Nauheim bei der Namensgebung seiner beiden neuen Kreativräume inspirieren: „MeilEINSTEIN“ und „ELVISuell“. Das Interieur dieser Räume mit bodentiefen Fenstern wurde ganz gezielt auf die Berühmtheiten abgestimmt. Dank dieser neugestalteten Locations im insgesamt 2.750 Quadratmeter großen Indoor-Tagungsbereich trägt das Dolce nun das Zertifikat „Excellent Certified Conference Hotel“. Das Haus hat somit die höchste Stufe des Prüfinstituts Certified erreicht.

„Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“, diese berühmten Worte Albert Einsteins verzieren als Graffiti die Wand. Der ihm gewidmete Raum „MeilEINSTEIN“ steht ganz im Zeichen von Entwicklung und Errungenschaften – als Inspiration für Business-Gäste. Denn gerade Fantasie und Kreativität sind essenziell, wenn es um Innovationen, neue Ideen, Produkte und Konzepte geht. Ein weiteres zentrales Element: Eine Berglandschaft mit aufgezeichneter Wanderroute, Etappenzielen und Gipfelstürmern. Die darin integrierten Wandkacheln aus Filz können mit Keywords auf Karteikarten bestückt werden. Der hell gestaltete Raum eignet sich bestens, um im Team an der Visualisierung von Visionen, an Wegen und Zielen zu arbeiten. Eine klassische Bestuhlung gibt es nicht. Stattdessen sitzen die Gäste auf Gymnastikbällen und bleiben so ständig in Bewegung. Diese körperliche Aktivität regt die Gedanken an und fördert Aufmerksamkeit sowie Engagement.

Im Raum „ELVISuell“ setzen Mobiliar, Dekoration und Wandgestaltung auf 27 Quadratmetern den King of Rock „n“ Roll in Szene. Darunter: sein legendärer Hüftschwung, verewigt in einem Scherenschnitt, ebenso Schallplatten und ein legendäres Zitat des Weltstars: „Broke the rules then broke the records.“ Hier dreht sich alles um Musik und Moves, aber auch um Regeln und Leistung. Auf runden Korkscheiben können Gedanken oder Brainstorming-Ergebnisse aus der Gruppe mit Pins angeheftet und visualisiert werden. In puncto Sound und akustische Reize steht eine Bluetooth-Box zur individuellen Nutzung bereit. Schließlich kann Musik zur Konzentrationssteigerung beitragen und divergentes Denken fördern – beste Voraussetzungen für ein konstruktives Meeting.

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive „Dinner on Stage“ und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. Für Elvis-Fans: Der King of Rock ’n‘ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren wurde Bad Nauheim 2022 zum sechsten Mal in Folge nach einer Focus-Studie zu einem der Top-Kurorte Deutschlands gekürt! 2023 erhielt das Dolce den „Certified Star-Award“ in der Kategorie „Conference Hotel“.

