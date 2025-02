Neue E-Book-Reihe von Renate Blaes

Schondorf, 22. Februar 2025

Kreative Wildkräuterrezepte für jede Gelegenheit – neue E-Book-Reihe von Renate Blaes: Die aktuelle E-Book-Reihe der am Ammersee lebenden Hobby-Köchin Renate Blaes präsentiert außergewöhnliche Rezepte mit wilden Zutaten von der Wiese und aus dem Wald.

Von Fisch- und Fleischgerichten über Gemüse und Salat bis hin zu Nudeln, herzhaftem und süßem Gebäck, Beilagen und Desserts – hier kommen Natur und kulinarischer Genuss auf phantasievolle Weise zusammen.

Die Rezepte der Reihe zeichnen sich durch ihren Einsatz heimischer Wildpflanzen aus. Dabei kommen Zutaten zum Einsatz, die vielen gar nicht bekannt sind, aber ein unvergleichliches Geschmackserlebnis bieten. So verleihen beispielsweise die aromatischen Samendolden des Wiesenbärenklau Chutneys eine feinwürzige Note, während geröstete Bucheckern Salaten und Gebäck eine nussige Raffinesse verleihen. Eicheln, fachgerecht zubereitet, überraschen mit ihrem sanft-erdigen Aroma und eignen sich perfekt für kreative Pasta-Gerichte und Sauerteigbrot, schmecken aber auch in einer Eichel-Mousse unvergleichlich gut. Selbst die unscheinbare Ackermelde, als schmackhaftes Wildkraut oft verkannt, bringt mit ihrem milden Geschmack und zarten Blättern Abwechslung auf den Teller. Und das wunderbare Mädesüß mit seinen kleinen Blüten verleiht Nachspeisen und süßen Pfannkuchen ihr einzigartiges Aroma.

Die Wildkräuterrezepte bieten nicht nur geschmackliche Vielfalt, sondern sind auch reich an wertvollen Nährstoffen. Gleichzeitig fördert die Verwendung heimischer Wildpflanzen eine nachhaltige Ernährungsweise, die im Einklang mit der Natur steht. Die E-Books enthalten dabei nicht nur detaillierte Rezeptanleitungen, sondern auch praktische Tipps zur Ernte der wilden Zutaten.

Ob passionierter Wildkräutersammler oder neugieriger Einsteiger – die E-Book-Reihe bietet für jeden das passende Rezept. Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen, anschauliche Fotos und Hintergrundwissen zu den verwendeten wilden Zutaten machen die kulinarische Reise in die Welt der Wildkräuter zu einem besonderen Erlebnis.

Jetzt erhältlich! Die E-Book-Reihe mit kreativen Wildkräuterrezepten ist ab sofort online verfügbar. Weitere Informationen sowie eine Leseprobe finden Sie unter:

https://kochlust.renateblaes.de/

Nähere Informationen:

Renate Blaes

Am Steig 11

D-86938 Schondorf

info@renateblaes.de

Telefon: 08192-1687

Wildkräuterrezepte von Renate Blaes

Kurzinfo: Die Verlegerin und Hobbyköchin Renate Blaes sammelt die Zutaten für ihre kreativen und ungewöhnlichen Rezepte meist beim Joggen. Was aus den frischen Zutaten in ihrer Küche dann entsteht, überrascht sie oft selbst. So hat sie beim Experimentieren Eichelmarzipan kreiert … und gebrannte Eicheln.

Verlegerin. Köchin. Fotografin.

Kontakt

Edition Blaes

Renate Blaes

Am Steig 11

86938 Schondorf

081921687



http://kochlust.renateblaes.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.