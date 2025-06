KREDIT.DE als bestes Kreditportal 2025 ausgezeichnet

Das Online-Portal KREDIT.DE wurde bei der diesjährigen Verleihung des Awards „Deutschlands beste Online-Portale“ als bestes Kreditportal 2025 ausgezeichnet. Die renommierte Auszeichnung wird jährlich vom Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben. Die Gewinner wurden auf Grundlage einer repräsentativen Verbraucherbefragung mit über 50.000 Teilnehmenden aus ganz Deutschland ermittelt.

In der Kategorie „Kreditportale“ setzte sich KREDIT.DE dabei gegen zahlreiche Mitbewerber durch und erreichte den ersten Platz. Bereits im Vorjahr gehörte das Unternehmen zu den Top 3. „Wir sind wahnsinnig stolz, dass unsere Kundinnen und Kunden uns zum zweiten Mal in Folge an die Spitze gewählt haben“, so Rolf Meisel, Vorstand der KREDIT.DE AG.

Zu den Bewertungskriterien der Auszeichnung zählten unter anderem Beratungskompetenz, Servicequalität, Reaktionsgeschwindigkeit auf Anfragen, Informationsgehalt und Benutzerfreundlichkeit der Webseite sowie die Erreichbarkeit über verschiedene Kommunikationskanäle. Besonderes Augenmerk lag auf der Bereitschaft der Kundinnen und Kunden, das jeweils bewertete Portal weiterzuempfehlen. Eine hohe Weiterempfehlungsrate gilt als aussagekräftiger Indikator für die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung.

Die feierliche Preisverleihung fand am 15. Mai 2025 in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt. Für KREDIT.DE nahm Norbert Claußen, Vertriebsleiter Individualkredit, die Auszeichnung entgegen. „Zufriedene Kundinnen und Kunden kann man nicht herbeizaubern, die bekommt man nur durch guten Service, Qualität in der Beratung und absolute Zuverlässigkeit. Deshalb ist diese Kundenauszeichnung für uns etwas ganz Besonderes“, betonte Norbert Claußen.

Die erneute Auszeichnung unterstreicht das Bestreben von KREDIT.DE, den eigenen Service konsequent auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kundinnen und Kunden auszurichten. „Nur wenn Sie [die Kundinnen und Kunden von KREDIT.DE, Anm. d. Red.] Ihre Ziele erreichen, haben wir unseren Job gemacht“, heißt es auf der Webseite des Unternehmens.

Dazu arbeitet KREDIT.DE unabhängig mit über 500 Banken und Kreditinstituten zusammen. Entsprechend groß ist das Angebot an günstigen Finanzierungen für jede Lebenslage.

Auch künftig setzt KREDIT.DE auf Innovation sowie Kundennähe und erweitert dafür gezielt das Partnernetzwerk. So soll die individuelle Beratung noch schneller und effizienter zum Erfolg führen. Gleichzeitig wird das Onlineangebot um neue Inhalte und Tools erweitert.

Über KREDIT.DE

KREDIT.DE wurde 2017 im niedersächsischen Hameln gegründet und hat sich seitdem zu einem der führenden Kreditvermittlungsportale Deutschlands entwickelt. An zahlreichen Standorten sowie im Internet bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und persönliche Beratung für unterschiedliche Anforderungen – von Privatkredit über Baufinanzierung bis hin zu strategischer Entschuldung.

