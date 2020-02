Kriminal- & Geheimdienstanalyst Mark T. Hofmann als neuer Redner bei CSA Celebrity Speakers

Mark T. Hofmann ist ab sofort als Redner bei der Agentur CSA Celebrity Speakers buchbar. Der Öffentlichkeit ist der Kriminal- und Geheimdienstanalyst (Profiler) unter anderem durch seine Kolumnen beim Nachrichten-Portal FOCUS Online und seine Tätigkeiten als TV-Experte bekannt. Als Kolumnist geht Hofmann unter anderem Narzissten, Lügnern und verschiedenen Verbrechen auf den Grund. Ab dem 27. Februar ist Hofmann mit der Sendung “Crime Time mit Mark T. Hofmann” im hr/der ARD jeweils ab 21 Uhr zu sehen.

In der ersten Folge der Kriminal-Dokumentation rekonstruieren Hofmann als Profiler, der zuständige Staatsanwalt, der Soko-Leiter und der erste Feuerwehrmann vor Ort den Fall der Tuba S., auf die die Ermittler damals im Zuge einer Mordermittlung stießen. Nachdem ein Mann bei einem Wohnungsbrand tot aufgefunden wurde, stellt sich schnell heraus, dass der Rentner mit bloßen Händen erwürgt wurde und nicht etwa durch das Feuer umkam. Die Aussagen seiner ehemaligen Nachbarin, Tuba S., waren widersprüchlich, und schließlich stellte sich die Frage, ob es die Ermittler mit einer Serienmörderin zu tun hatten.

Hofmann ist studierter Wirtschaftspsychologe und spezialisierte sich schließlich auf das Profiling. In den USA nahm er an einem offiziellen Zertifizierungsprogramm des US-Justizministeriums teil und absolvierte in Washington D.C., Florida, Texas und Indianapolis eine Ausbildung in Profiling und nachrichtendienstlichen Techniken. Als Referent an der Kripo Akademie schulte er die Kriminalpolizei unter anderem in Vernehmungspsychologie und operativer Fallanalyse. Außerdem berät Hofmann Ministerien, NGOs und Unternehmen aller Branchen.

In seinen Vorträgen erläutert Hofmann, was wir von Nachrichtendiensten wie dem FBI und der CIA über Menschenkenntnis und Innovationen lernen können und legt dar, wie Verhandlungen in Extremsituationen gelingen können. Auch wie Lügen erkannt werden können und wie man mit Psychopathen in der Wirtschaft umgehen sollte, bringt Hofmann in seinen Vorträgen näher.

Seine Vorträge sind dabei nicht nur unterhaltsam, sondern auch wissenschaftlich fundiert und gefüllt mit hochaktuellen Inhalten. Sie eignen sich insbesondere als Keynote, Icebreaker oder als Abschlussvortrag für Tagungen, Kongresse und Galas.

