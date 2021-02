Kronenberg24.de stellt vor: Praktische Standtasche aus Schmuckwelle für Präsente

Die stabile und umweltfreundliche Standtasche von Kronenberg24 ist aus Schmuckwelle gefertigt und vielseitig einsetzbar. Mit den Abmaßen von 150x70x160mm dient die Tasche nicht nur zur Aufbewahrung von diversen Textilien oder Kleinteilen etc, sondern auch perfekt als Präsentverpackung Zum Verschließen der Tasche ist kein Klebeband oder derartiges erforderlich. Eine stabile Lasche wird mit wenigen Handgriffen in einen vorgefertigten Schlitz eingehakt. Somit kann der Inhalt nicht verloren gehen. Die Standtasche gibt es in den Farben weiß, gelb, rot, blau, grün und silber. Die Auslieferung der Standtasche erfolgt flachliegend.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

