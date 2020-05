Kubernauts Kubernetes Services (KKS)

Die Kubernauts helfen Ihnen beim Aufbau von Kubernetes-Clustern im Vor-Ort-Betrieb (On-Prem) und in der Cloud. Wir beraten und unterstützen Sie beim Betrieb, um kritische Dienste auf DevOps Art und Weise für Sie und gemeinsam mit Ihnen aufzubauen, zu betreiben und zu skalieren. Betreiben Sie Ihre Kubernetes-Infrastruktur, die von den Experten der Kubernauts unterstützt wird.

Die Kubernauts sind die Macher von TK8 Provisioner, einem Open-Source-Tool, das Ihnen hilft, Kubernetes einheitlich und homogen einzusetzen. TK8 unterstützt derzeit Rancher Kubernetes Engine, Amazon EKS, Microsoft AKS und Upstream Kubernetes mit Kubeadm-Bereitstellungen.

Die Kubernauts unterstützen Installationen und Konfigurationen für AWS-, Azure- und Bare-Metal-Server. TK8 bietet Addons, die den Einsatz einer breiten Palette von Anwendungen und Diensten auf Kubernetes erleichtern, wie z.B. Lasttests, Multi-Cluster-Management mit Rancher, Überwachung, Backup und Desaster Recovery und vieles mehr.

Da immer mehr Organisationen die Containertechnologie mit Kubernetes einsetzen, ist die Nachfrage nach der Verwaltung und Wartung hochverfügbarer Kubernetes-Cluster so stark gestiegen, dass immer mehr Unternehmen nach von Kubernetes verwalteten Diensten fragen.

Wir bieten qualitativ hochwertige Kubernetes-Implementierungsdienste für ein breites Spektrum von Unternehmen, die schnell wachsen und ihren Software-Lebenszyklus rationalisieren müssen, um ihre Dienste sogar mehrmals pro Woche oder sogar pro Tag freizugeben.

Zu den angebotenen Diensten gehören etwa Rancher Dedicated as a Service, Monitoring mit Prometheus oder Grafana, der EFK Stack (Elastic, Fluentd, Kibana), CI/CD mit Jenkins und Argo CD, Service Mesh mit Istio. Weitere Kubernetes Services sind Ingress Controller und API Gateways, Apache Kafka Implementation Services, Loadtesting as a Service mit Jmeter Cluster, HashiCorp Vault Integration, Chaos Engineering mit Pumba, Container Security mit NeuVector sowie komplette Backup / Restore und DR Funktionalität.

mit dem Rancher as a Service-Angebot und unseren professionellen Dienstleistungen machen wir es überflüssig, dass sich Entwickler und sogar einige Systemadministratoren mit der Cloud direkt befassen müssen.

Über die Kubernauts

Kubernauts – als gemeinnützige Initiative – unterstützt eine weltweite Gemeinschaft und ein Netzwerk von Cloud-Native Thinkern und Praktikern, die durch ihr Wissen, ihre Ideen und ihre realen Implementierungen von Cloud-Native Apps und Plattformen für jede Branche die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen,

die ihren Geist und ihre IT-Strategie durch die Anwendung des Reaktiven Manifests (http://www.reactivemanifesto.org/), DevOps und SRE-Prinzipien in ihrer täglichen Entwicklung und ihrem Betrieb neu gestalten muss.

Die Kubernauts sind der Meinung, dass es an Talenten und Werkzeugen fehlt, die Fachkompetenz mit cloud-nativem Denken und Strategien kombinieren können, um cloud-fähige Anwendungen auf der Grundlage von Mikrodienstarchitekturen zu entwickeln.

Jeder Cloud-Native Thinker kann unserem Netzwerk beitreten, um sein Wissen und seine Fähigkeiten durch unsere kostenlosen Online-Schulungsprogramme zu erweitern oder zu teilen.

Wir planen, über unsere Mentoren und Ausbilder weltweit kostenlose Online-Schulungen für Kubernetes-, Container-, Serverless– und andere Cloud-bezogene Technologien wie OpenStack und Cloud Foundry anzubieten.

Dabei unterstützen die Kubernauts ganz im Sinne der Open Source Bewegung ausdrücklich auch die kommerzielle Auswertung dieser Grundlagen im Sinne von Dienstleistungen und Services

Die Kubernauts GmbH aus Köln ist Teil der Kubernauts Initiative und bietet mit Diensten & Services wie den Kubernauts Kubernetes Services und etwa Rancher dedicated as a Service erprobte Plattformen, die vielen Unternehmen eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur bei gleichzeitiger Kostensenkung bringen.

Die Kubernauts GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht Ihre Kunden nicht nur im Betrieb und Setup on Kubernetes Clustern zu unterstützen, sondern diese auch auf das nächste CloudLess Level zu heben. Neben Umfangreichen DevOps Projekten arbeitet die Kubernauts GmbH an automatisierten Setup Systemen für den Multi- und Hybrid Cloud Betrieb, die OpenSource zur Verfügung stehen oder als “As a Service” gemanaged genutzt werden könne. Zudem bildet die Kubernauts GmbH in der eigenen Akademie Fachkräfte weiter und lebt dabei nach der OpenSource Mentalität, so dass sie zahlreiche Informationen, Tools und Lehrmaterialien kostenlos und frei zur Verfügung stellt.

Kontakt

Kubernauts GmbH

Im Klapperhof 33b

50670 Cologne

Web: https://kubernauts.de

Phone: +49 221 960 28 202

Email: support@kubernauts.de

