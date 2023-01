Kunst aus Draht: Drahtbiegeteile neu gedacht

Drahtbiegeteile

Wer das Wort Drahtbiegeteile hört, denkt höchstwahrscheinlich in erster Linie an nüchterne, zweckmäßige Bauteile, die in unterschiedlichen Industriebereichen wie dem Autobau und der Möbelherstellung, in der Medizintechnik oder im Laden- und Messebau gebraucht werden. Soweit, so richtig. Doch manchmal kommen professionell in Form gebogene Drähte auch in ganz anderen Bereichen zum Einsatz, erzählt Armin Zecevic. Der umtriebige Unternehmer und Geschäftsführer der innovativen DBS Drahtbiege Solutions GbmH war mit seiner Expertise in Sachen Drahtbiegen auch schon an einem Aufsehen erregenden Kunstprojekt beteiligt.2018 hat der Aktionskünstler Walter Kuhn mit 3000 künstlichen Mohnblumen auf dem Münchner Königsplatz ein beeindruckendes Zeichen für den Frieden erblühen lassen. Ihre Stabilität und Standhaftigkeit hat den Mohnblumen ein Gestell aus Drahtbiegeteilen verliehen. Dieses Gestell wurde von Zecevic und seinem Team mit großem persönlichen Engagement entwickelt und an hochmodernen 3D-Biegeautomaten spezialgefertigt. „Ein einmaliges Projekt“, erinnert sich der Fachmann für Drahtbiegeteile noch heute gerne an die Kunstaktion. „Ich liebe es, vor neue Herausforderungen gestellt zu werden. Im Normalfall fertigen wir Drahtbiegeteile in unterschiedlichen Losgrößen für die Industrie. Da ist eine Anfrage von einem renommierten Künstler natürlich etwas Besonderes, die wir unbedingt erfüllen wollten.“ Und das ist ihm gelungen: Die Kunstaktion wurde ein großer Erfolg und hat eindrucksvoll bewiesen, welche vielfältigen Formen gebogener Draht annehmen kann und dass es sich lohnt, über den eigenen Tellerrand zu schauen und nach innovativen Lösungen zu suchen. Armin Zecevic ist dazu jederzeit wieder bereit und freut sich auf neue Herausforderungen.

