Kununu kürt Assmann erneut zur Top Company!

Auch 2023 zählt das Lüdenscheider Unternehmen damit wieder zu den beliebtesten Arbeitgebern in der gesamten DACH-Region

Lüdenscheid, 19. 1. 2023: Die Assmann Electronic GmbH darf sich auch in diesem Jahr wieder über die Auszeichnung zur „Top Company“ freuen. Mit dem Siegel ehrt die Online-Bewertungsplattform kununu jährlich die beliebtesten Arbeitgeber in der DACH-Region. Für Assmann ist es die zweite Auszeichnung in Folge – das Unternehmen konnte sich bereits vergangenes Jahr für den Award qualifizieren.

Kununu ist Europas führende Arbeitgeber-Bewertungsplattform für Angestellte, Auszubildende und Bewerber. In die Auszeichnung fließen alle Bewertungen ein, welche die einzelnen Arbeitgeber von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden erhalten haben. Durch die Anonymität der Bewertungen wird sichergestellt, dass die Beurteilungen authentisch sind. Wer das begehrte Siegel ergattern will, muss strenge Kriterien erfüllen. Dazu zählt unter anderem ein Mindest-Score von 3,8 bei 5 möglichen Punkten – sowohl insgesamt, als auch bei den Bewertungen der Mitarbeitenden. Hier konnte Assmann mit einem Durchschnitt von 3,9 Punkten überzeugen und liegt damit sogar über dem Mittelwert der IT-Branche im Allgemeinen.

Die vier Bewertungskategorien und Ergebnisse im Einzelnen:

-Karriere & Gehalt: Score: 3,8

-Unternehmenskultur: Score 4,1

-Arbeitsumgebung: Score: 4,2

-Vielfalt: Score: 4,5

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung zur Top Company, welche bestätigt, dass wir die individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden erkennen und auf diese eingehen. Auch künftig werden wir wieder alles dafür tun, um nachhaltig ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.“, kommentiert Dirk Kunz, CFO der Assmann Group und gleichermaßen verantwortlich für das Personalwesen.“

Die Zufriedenheit im Lüdenscheider Unternehmen lässt sich neben dem positiven Ergebnis auf der Bewertungsplattform auch durch andere Faktoren erkennen. So gratulierte beispielsweise Lothar Schwemm, CEO der Assmann Electronic GmbH, auf der Weihnachtsfeier im Dezember ganzen 18 Angestellten zu 10 Jahren Betriebszugehörigkeit. 6 Mitarbeitende durften sich sogar über Glückwünsche zum 20-jährigen Jubiläum freuen – ein Zeichen für die starke Bindung zum Unternehmen und die damit verbundene Arbeitszufriedenheit.

Die Assmann Electronic GmbH, mit Firmensitz in Lüdenscheid, wurde 1969 gegründet. Heute ist das Unternehmen – als Teil der Assmann Holding GmbH – ein international operierender Lösungsanbieter für hochwertige Server-, Netzwerk- und Peripherie-Infrastruktur-Produkte mit Niederlassungen in elf verschiedenen Ländern. Zum vielfältigen Portfolio der etablierten Eigenmarke Digitus zählen Produkte und Lösungen für die Datennetzwerktechnik wie Netzwerk- und Serverschränke, Installationskabel und Zubehör, aktive und passive Netzwerktechnik, Komponenten für PC & Arbeitsplatz wie ergonomische Büroausstattung, Verbindungs- sowie Signalübertragungstechnik für Digital-Signage-Lösungen. Innovative E-Mobility-Produkte zur Realisierung einer Ladeinfrastruktur komplettieren das Portfolio.

Das gesamte Produktsortiment wird weltweit über IT-Distributoren, Systemintegratoren, den Elektrogroßhandel, den eCommerce Channel und Corporate Reseller vertrieben. Der besonders hohe Servicegrad des innovativen Unternehmens spiegelt sich u.a. in den vielen leistungsstarken E-Tools und maßgeschneiderten Trade-Marketing-Maßnahmen, die Assmann seinen Kunden zur Optimierung des gemeinsamen Online-Geschäfts anbietet.

