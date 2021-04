LABOKLIN als Top Arbeitgeber ausgezeichnet

Arbeitgeber aus Bad Kissingen ausgezeichnet

Bad Kissingen – Das veterinärmedizinische Diagnostiklabor LABOKLIN GmbH & Co. KG aus Bad Kissingen hat vom Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. (DIQP) die Auszeichnung als Top Arbeitgeber (DIQP) mit der Bewertung “sehr gut” erhalten.

Die Auszeichnung mit dem Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber (DIQP) beruht auf einer anonymen Mitarbeiterbefragung und einer Erfassung der Arbeitgeberleistungen. Die Zertifizierung wurde nach den Standards des DIQP von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert durchgeführt.

“Das Ergebnis von LABOBKLIN überzeugt und das Unternehmen führt deshalb verdient die Auszeichnung als Top Arbeitgeber. Wir gratulieren dem gesamten Team von LABOKLIN zu diesem sehr guten Ergebnis”, so Oliver Scharfenberg, Geschäftsführer der SQC-QualityCert.

Im Unterschied zu anderen Arbeitgebersiegeln wurde Top Arbeitgeber (DIQP) vom unabhängigen Verbraucherportal Label-online.de mit der Einstufung als BESONDERS EMPFEHLENSWERT ausgezeichnet. Das unabhängige Verbraucherportal wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert und gibt Verbrauchern eine gute Orientierung im Siegel-Dschungel.

Dr. Elisabeth Müller, Geschäftsführerin und Inhaberin von LABOKLIN, betrachtet die Auszeichnung als wichtiges Statement aus den Reihen der Belegschaft: “Es freut mich besonders, dass unser Team dem Unternehmen ein so tolles Zeugnis ausgestellt hat. Als Arbeitgeber setzen wir alles daran, unseren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem nicht nur das Fachwissen und die Kenntnisse zählen, sondern der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Vordergrund steht. Ich finde dies daher eine schöne Bestätigung unserer Attraktivität als Arbeitgeber – in der Region und deutschlandweit!”

Das Team habe in den letzten Monaten zudem Außergewöhnliches gestemmt und gezeigt, dass es auch in Ausnahmesituationen zusammenhalte, so Müller weiter. So leistet man seit dem Frühjahr 2020 mit der Auswertung von PCR-Tests einen nicht unerheblichen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Vor kurzem wurden dann noch Corona-Teststrecken in Bad Kissingen und Münnerstadt ins Leben gerufen, die es den Bürgerinnen und Bürgern aus den Landkreisen ermöglichen, sich kostenlos und unkompliziert einem Schnelltest zu unterziehen. Weitere Informationen unter https://corona-badkissingen.de/.

Das Arbeitgebersiegel als Top Arbeitgeber signalisiert potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern die Zufriedenheit der bestehenden Beschäftigten. Gerade in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels heben sich zertifizierte Arbeitgeber positiv ab. Außerdem liefert das Arbeitgebersiegel auch umfassende Ergebnisse der durchgeführten Befragung und somit wichtige Hinweise für die Unternehmensleitung. “Schließlich wollen wir nicht stehen bleiben, sondern bemühen uns stets noch besser zu werden”, so Geschäftsführerin Müller.

LABOKLIN, mit Sitz in Bad Kissingen, ist ein europaweit tätiges, akkreditiertes Fachlabor für veterinärmedizinische Diagnostik und beschäftigt mittlerweile über 500 Mitarbeiter. Seit mehr als 30 Jahren steht das Labor Tierarztpraxen und -kliniken aber auch verschiedenen Forschungseinrichtungen als verlässlicher Partner zur Seite und hat sich in diesem Bereich zu einem der führenden Dienstleister etabliert. Das Spektrum reicht hierbei von Untersuchungen aus dem Bereich der Mikrobiologie, der klinischen Labordiagnostik und der Allergie, bis hin zur Pathologie und Genetik.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

