Lake People, Violectric, Niimbus, Audeze und IsoAcoustics auf SOMM Dealer Days

Die Lake People electronic GmbH präsentiert sich mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus am 28. und 29. Oktober 2021 auf den SOMM Dealer Days im Estrel Hotel in Berlin. Auch weitere Marken aus dem Distributions-Portfolio von cma audio werden in Raum E-AT 303-10 vertreten sein, beispielsweise die edlen Kopfhörer von Audeze und die cleveren Entkopplungslösungen von IsoAcoustics.

Gauting, 05. Oktober 2021 – Lake People nutzt die dieses Jahr erstmalig stattfindenden SOMM Dealer Days für Produktpräsentationen und Gespräche mit Händlern und Fachpresse. Aktuelle Produkte der Marken Lake People, Violectric und Niimbus werden ebenso ausgestellt wie weitere Brands aus dem Vertriebskatalog von cma audio.

SOMM Dealer Days: von der Branche für die Branche

Als führender Verband der deutschen MI-Branche mit derzeit 51 Mitgliedsfirmen gibt die Society of Music Merchants e.V. (SOMM) mit den SOMM Dealer Days den entscheidenden Impuls zum Neustart des Messegeschehens. Das MI-Branchentreffen findet am 28. und 29. Oktober im Estrel Hotel Berlin statt und bringt als reines B2B-Event Hersteller, Händler und Pressevertreter zusammen. Die Ausstellung ermöglicht teilnehmenden Unternehmen die Präsentation ihrer Produkte und den direkten Kontakt mit den verschiedensten Branchenvertretern. Der am 28. Oktober stattfindende #MIBKON Kongress gibt neue Impulse im Rahmen informativer Vorträge. Beim abendlichen SOMM GATHERING mit exklusivem Catering haben die Teilnehmenden die Möglichkeit zum ungezwungenen Gedankenaustausch im modernen, inspirierenden Ambiente des größten Hotels Deutschlands.

Lake People, Violectric und Niimbus: Audio auf höchstem Niveau

Seit über 35 Jahren entwickelt Fried Reim mit seinem Team unter den Markennamen Lake People, Violectric und Niimbus erlesene Audio-Hardware für Profis und Musikgenießer. Auf den SOMM Dealer Days präsentiert der Hersteller vom Bodensee eine Reihe aktueller Produkte, allesamt Made in Germany. Besonders Violectric präsentiert mit DHA V226, DHA V5902 und DHA V3802 die beeindruckende Reihe kombinierter Wandler und Kopfhörerverstärker sowie den mobilen DAC Chronos. Niimbus setzt mit dem High-End-Kopfhörerverstärker US5 ein Ausrufezeichen, während Lake People mit erprobten Abhör-Lösungen aufwartet. Besucher des Stands können sich von den herausragenden Klangeigenschaften und der außergewöhnlichen Verarbeitungsqualität begeistern lassen.

Audeze und IsoAcoustics: Innovationen für mehr Klang

Auch Marken aus dem Vertriebs-Portfolio von cma audio werden am Stand von Lake People vertreten sein. So ermöglichen die aufregenden Kopfhörer von Audeze mit ihren Planartreibern die Wertschätzung der Verstärkerqualitäten von Lake People. Besonders das neue Flaggschiff LCD-5 präsentiert sich in ganzer akustischer Pracht. IsoAcoustics demonstriert die innovativen Entkoppler aus Kanada. Die patentierte Technologie des Unternehmens holt das Beste aus Lautsprechern, Plattenspielern und anderen Wiedergabe-Komponenten heraus. So steht einer grandiosen Hörerfahrung am Stand von Lake People nichts im Wege.

Lake People gemeinsam mit cma audio und Audiowerk erleben

Interessierte finden Lake People und cma audio gemeinsam mit Audiowerk auf den SOMM Dealer Days in Raum E-AT 303-10. Neben Lake People, Violectric, Niimbus, Audeze und IsoAcoustics können Besucher dort auch die Marken aus dem Katalog von Audiowerk erleben. So entkoppeln die Isolatoren von IsoAcoustics die hochwertigen Studio-Monitore von PSI Audio. Die Teams von Lake People, cma audio und Audiowerk freuen sich auf spannende Gespräche. Die SOMM Dealer Days finden am 28. und 29.10.2021 im Estrel Hotel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin statt.

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist “Made in Germany” der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

