Lakefields erstrahlt in neuem Design

Website-Relaunch bringt natürliche Tiernahrung in neuem Glanz ins Netz

April 2025 – Mit einem rundum erneuerten Online-Auftritt unterstreicht Lakefields, die Manufaktur für hochwertige und natürliche Tiernahrung, ihren Anspruch als einer der innovativsten Anbieter im Bereich getreidefreies Hundefutter und gesunde Ernährung für Haustiere. Der Relaunch von www.lakefields.de ist weit mehr als ein optisches Update – er ist ein sichtbares Statement für Transparenz, Qualität und Tierwohl.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte Lakefields die Einführung des neuen Markenlogos angekündigt – nun ist es Herzstück des neuen Markenauftritts und prägt das Erscheinungsbild der Website maßgeblich. Das neue Logo steht symbolisch für die Weiterentwicklung des Unternehmens: moderner, klarer und selbstbewusster – und zugleich mit einer starken Verbindung zu den eigenen Werten.

Die neue Website vereint ein modernes, frisches Design mit einer klar strukturierten Benutzerführung und stellt die Markenidentität von Lakefields stärker denn je in den Vordergrund: Ehrlichkeit, Regionalität und echte Leidenschaft für Tiere. Besucher erhalten noch tiefere Einblicke in die liebevolle Produktion – von der Auswahl regionaler Zutaten in Lebensmittelqualität vom Bodensee bis hin zu den schonenden Herstellverfahren, mit denen Lakefields seine Produkte nährstofferhaltend verarbeitet.

Was besonders begeistert: Der neue Markenauftritt wirkt wie ein natürlicher Entwicklungsschritt – jung, ambitioniert, mutig – und bleibt dabei doch unverkennbar Lakefields. Authentisch, bodenständig, und mit einem klaren Fokus auf Qualität und Verantwortung.

„Ein Website-Relaunch ist immer eine große Herausforderung – besonders, wenn man wie wir den Anspruch hat, nicht nur das Design zu modernisieren, sondern die ganze Marke digital neu zu denken. Unser neuer Onlineshop ist jetzt nicht nur nutzerfreundlicher, sondern auch ein Ort, an dem man versteht, wer wir sind und wofür wir stehen. Es ist uns besonders wichtig, Haustierbesitzern zu zeigen, was gutes Futter ausmacht. Durch Experten-Beiträge in unserem Pfotenmagazin und die vollständige Transparenz zu unserer Produktion wollen wir ein echtes Verständnis für hochwertige Tiernahrung schaffen.“, sagt Alessia Spiegel, Marketingleitung bei Lakefields.

Dass Lakefields auf künstliche Zusätze, Zucker, Getreide und Gluten vollständig verzichtet, ist längst kein Geheimnis mehr – mit dem Relaunch wird dieser Anspruch jetzt auch digital erlebbar. Die neue Plattform dient nicht nur als Onlineshop für hochwertiges Tierfutter, sondern auch als Informationsquelle für alle, die sich für eine artgerechte und gesunde Ernährung von Hunden und Katzen interessieren.

Lakefields beweist mit dieser Weiterentwicklung, dass Tradition und Moderne sich nicht ausschließen müssen – im Gegenteil: Hier wächst ein Unternehmen, das die Zeichen der Zeit erkennt und dabei seinen Wurzeln treu bleibt.

Die Lakefields Manufaktur ist ein führender Hersteller von Hundefutter und Katzenfutter im Premiumsegment. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Produktion des Futters in der eigenen Manufaktur am Bodensee aus. Zudem wurde das hochwertige Futter von Experten speziell entwickelt, um die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Hunden und Katzen zu erfüllen. Deshalb bezieht das Unternehmen alle Zutaten von regionalen Landwirten und Schlachthöfen, deren Produkte Lebensmittelqualität versprechen. Außerdem produziert Lakefields alle Futtersorten in traditionell schonenden Verfahren und setzt auf eine nachhaltige Lieferkette. Mit ihrem Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit setzt Lakefields Maßstäbe in der Haustierernährung und unterstützt gleichzeitig gemeinnützige Initiativen, um das Wohlbefinden von Tieren zu fördern.

