LANG stellt neues Linearachsensystem auf der „SPS 2023“ vor

Automationssysteme-Hersteller bietet jetzt vielseitig einsetzbare Linearachsen als kombinierbares Baukastensystem für zahlreiche Anwendungsgebiete

Hüttenberg, 9. Oktober 2023 – Ein Linearachsensystem ist die Grundlage für präzise, kontrollierte lineare Bewegungen und ist für zahlreiche Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Das gilt gerade in Bereichen wie Fertigungsautomatisierung, Robotik, CNC-Maschinen, 3D-Druck, Medizintechnik und anderen. Die LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) stellt auf der „SPS 2023“ ein neues Linearachsensystem vor, das besondere Eigenschaften besitzt. In Verbindung mit den Steuerungen der LANG Express-Familie bietet „LMOVE 300“ eine flexibel einsetzbares Positioniersystem. Das individuell anpassbare Baukastensystem sowie andere Lösungen aus dem Steuerungs- und Maschinenprogramm zeigt LANG auf der Messe in Nürnberg vom 14. bis 16. November am Stand 570 in Halle 1.

In vielen industriellen Anwendungen sind komplexe Systeme erforderlich, die mehrere Achsen für verschiedene Bewegungsrichtungen und -muster verwenden. Um eine effektive Gesamtfunktionalität zu gewährleisten, kann in solche Systeme ein Linearachsensystem nahtlos integriert werden. Dieses ermöglicht zum Beispiel die Automatisierung von Prozessen, was zu einer verbesserten Effizienz und Produktionsleistung führt.

„Die neue Generation von Achssystemen aus unserem Hause kommt – anders als bei vielen anderen Herstellern – aus der Entwicklung unseres Maschinenbaus und ist entsprechend robust und belastbar, aber dennoch hochpräzise. LMOVE 300 ist vielseitig einsetzbar und kombinierbar. Das System kann sowohl im Schrittmotorbetrieb als auch im geregelten Schrittmotor- sowie im Servobetrieb angesteuert werden. Optional können Längenmesssystem und Motorgeber zum Einsatz kommen“, erklärt Ralf Rink, Entwicklungsleiter Automationssysteme der LANG GmbH & Co. KG.

Auf Steuerungen der LANG Express-Familie ausgerichtetes System

Als Baukastensystem ist LMOVE 300 individuell auf Kundenwünsche anpassbar und hat viele Einsatzgebiete wie z. B. die Qualitätssicherung. Das neue Linearachsensystem ist abgestimmt auf die Steuerungen der LANG Express-Familie und ermöglicht in Kombination ein flexibel einsetzbares synchrones Punkt-zu-Punkt-Positioniersystem. Dazu kommt eine große Bandbreite integrierter Funktionen. Die kombinierbaren Linearachsen können jeweils als Einzelachse oder auch kombiniert als Kreuztisch zum Einsatz kommen. Der Steckerausgang ist ebenfalls variabel und kann nach Bedarf seitlich oder in Achsrichtung ausgeführt werden.

Flexible Anpassung für eine Vielzahl an Anforderungen

Die Einsatzgebiete von LMOVE 300 sind universell. Die Linearachsen können in ganz unterschiedlichen Systemen Anwendung finden, zum Beispiel in Handling-, Test- und Anlagesystemen, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Mikroskopie, Laborautomation, Mikromontage und in der Medizintechnik. Auch Bildverarbeitungs-, Waferinspektions- und Handlingssysteme zählen zu den möglichen Anwendungsgebieten. Diese Vielseitigkeit macht das System zu einem wichtigen Bestandteil vieler industrieller Prozesse.

Das neue Linearachsensystem von LANG trägt dazu bei, die Produktivität, Genauigkeit und Effizienz von industriellen Anwendungen zu verbessern. LANG bietet seiner Kundschaft neben den Linearachsen und weiteren Mechanik-Komponenten unter anderem auch Servomotoren und Steuerungen mit integrierten Antriebsverstärkern. Alle Komponenten lassen sich aufeinander abstimmen, womit Lösungen aus einer Hand gewährleistet sind. Auf der SPS 2023 präsentiert LANG sein neues Linearachsensystem LMOVE 300 sowie weitere Lösungen aus seinem Portfolio.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

Firmenkontakt

LANG GmbH & Co. KG

Michaela Wenzel

Dillstraße 4

35625 Hüttenberg

+49 (0) 6403-7009-0



http://www.lang.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0 211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.