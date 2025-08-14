LANG zeigt auf der „Labelexpo Europe“ durchgängige Fertigungslösungen für die grafische Industrie

Impala 400express: Präzisionsgravur für Etiketten- und Verpackungsproduktion

Hüttenberg, 14. August 2025 – Die grafische Industrie steht unter massivem Preis- und Wettbewerbsdruck. Die LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) zeigt auf der Labelexpo Europe 2025 in Barcelona am Stand 3G09 unter anderem ihre CNC-Graviermaschine Impala 400express. Diese ist speziell für die schnelle und präzise Herstellung von Präge- und Stanzformen in der Etiketten- und Verpackungsproduktion konzipiert – und damit ideal für anspruchsvolle Labels und Labeling-Anwendungen.

Kürzere Lieferzeiten, steigende Qualitätsanforderungen und die wachsende Nachfrage nach individualisierten Druckprodukten setzen Etiketten- und Verpackungshersteller zunehmend unter Zugzwang. „Viele produzierende Unternehmen in der grafischen Industrie benötigen heute schnellere Fertigungsprozesse und eine Differenzierung durch Qualität und Service. LANG-Maschinen ermöglichen Klischee- und Verpackungsherstellern durchgängige und somit sehr effiziente Fertigungslösungen“, erklärt Joachim Steidel, Vertriebsleiter bei LANG GmbH & Co. KG.

LANG positioniert sich damit nicht nur als Maschinenbauer, sondern als Anbieter eines Komplettsystems. Unter „System“ versteht das Unternehmen eine durchgängige Kombination aus CNC- und Lasergravurmaschinen, eigener Steuerungs- und Designsoftware sowie prozessoptimierter Integration. Diese Abstimmung ermöglicht es, den gesamten Herstellungsprozess – von der Datenerstellung bis zur fertigen Präge- oder Stanzform – in einem durchgehenden Ablauf abzubilden.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Schnittstellen zwischen Fremdsystemen entfallen, was Fehlerquellen reduziert, Arbeitsprozesse verkürzt und Produktionssicherheit schafft. „Die meisten Hersteller arbeiten noch mit getrennten Maschinen- und Softwaresystemen. Das führt zu Medienbrüchen und Zeitverlusten. Mit unserer Komplettlösung erhalten Kunden alles aus einer Hand – Hardware, Software und Support, sodass sich Produktionsschritte nahtlos verbinden lassen“, sagt Joachim Steidel.

Präzision im Mikrometer-Bereich

Ein zentraler Bestandteil des Portfolios für grafische Industrie ist die Impala 400express. Sie ist für das 2 1/2D- und 3D-Fräsen von Prägestempeln, Patrizen, Matrizen und kleineren Zylindern optimiert. Ihr massives Granitbett sorgt für hohe Temperaturstabilität und wirksame Vibrationsdämpfung – zwei Faktoren, die für Maßhaltigkeit im Mikrometerbereich entscheidend sind. Durch ihre kompakte Bauweise benötigt die Maschine nur wenig Stellfläche, liefert aber gleichzeitig die Präzision, die für feinste Strukturen in Etikettenstempeln erforderlich ist.

Für größere Werkstücke hat LANG die RM-Serie im Programm. Diese Maschinen sind für Schneid- und Prägewalzen mit Durchmessern von 40 bis 400 mm und Ballenlängen bis zu 1200 mm ausgelegt. Damit decken sie ein breites Anwendungsspektrum ab – von der Einzelanfertigung bis hin zur Serienproduktion.

Abgerundet wird das Portfolio durch die Pulsaris 300fs, eine Lasergraviermaschine mit Ultrakurzpuls-Femtosekundenlaser. Diese Technologie trägt Material nahezu vollständig durch Verdampfung ab, ohne nennenswerten Wärmeeintrag ins Werkstück. Das Ergebnis sind gratfreie Gravuren, spiegelglatte Oberflächen und Reliefs im Mikrometerbereich. Gerade für hochwertige Prägewerkzeuge oder Sicherheitsmerkmale in Etiketten ist diese Präzision ein entscheidender Qualitätsfaktor.

Dass LANG alle Maschinen und Softwarelösungen vollständig im eigenen Haus entwickelt, schafft zusätzliche Flexibilität. Kundenanforderungen können so direkt in die Produktentwicklung einfließen, und Anpassungen lassen sich kurzfristig realisieren.

Die „Labelexpo Europe“ findet vom 16. bis 19. September 2025 in Barcelona statt. LANG präsentiert dort seine Fertigungslösungen für die grafische Industrie am Stand 3G09.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

