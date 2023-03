Laptop mieten – Inflation trotzen

Wer langfristige Mietverträge abschließt, kann bei Inflation Laptops günstiger mieten

Viele Unternehmer fragen sich, wie sie auf die momentan hohen Inflationsraten reagieren sollen: Einen Laptop zu mieten, kann in dieser herausfordernden Phase eine kluge Maßnahme sein. Der Vorteil besteht in der finanziellen Planungssicherheit. Leasinggeber wie der Microsoft-Goldpartner Aluxo verlangen eine monatliche Gebühr, die während der gesamten Laufzeit konstant bleibt. Die Inflation wirkt sich auf diese vereinbarte Leasinggebühr nicht aus. Angesichts zweistelliger Inflationsraten ist das ein beträchtlicher Pluspunkt. Für das Leasingmodell bei Laptops und Tablets spricht auch, dass Unternehmen hohe Einmalkosten meiden. Die rasant steigenden Energiepreise und Kostensteigerungen in anderen Bereichen belasten die Liquidität zahlreicher Betriebe – ihnen fehlt das Geld für teure Investitionen. Wenn Firmen ihr Notebook mieten, meiden sie eine zu starke Belastung ihres Budgets.

Laptop mieten: Laufzeit beeinflusst die Leasinggebühr deutlich

Wichtig ist, dass Selbstständige einen geeigneten Leasingvertrag abschließen. Hierbei verdienen verschiedene Aspekte wie die Qualität der Notebooks und die Serviceleistungen Beachtung. Ein weiterer relevanter Punkt sind die Kosten. Interessierte sollten einen Anbieter mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis wählen und die konkrete Tarifgestaltung begutachten. Eine Grundregel lautet: Längere Laufzeiten senken die monatlichen Kosten für das Laptop Leasing. Bei Aluxo sind Leasingverträge über drei Jahre zum Beispiel wesentlich günstiger als die zweijährige Variante. Geschäftsführer Marcus Rieck erklärt den Grund: „Für uns bedeuten längere Laufzeiten, dass wir über einen größeren Zeitraum sichere Einnahmen erzielen. Das honorieren wir mit niedrigeren Gebühren: Beide Seiten profitieren.“

Über längeren Zeitraum Laptop mieten: Inflationsschutz

Die wirtschaftliche Lage ist momentan prekär. Corona, Krieg in der Ukraine, gestörte Lieferketten: Niemand kann vorhersagen, wie sich die Wirtschaft und die Inflation entwickeln. Im Oktober stieg die Inflationsrate auf 10,4 Prozent, ein weiterer Anstieg ist nicht ausgeschlossen. Angesichts dieser Unsicherheiten liegt es nahe, dass Unternehmen Maßnahmen des Inflationsschutzes ergreifen. Das Laptop Leasing über eine längere Laufzeit ist ein kluger Schritt. Leasingnehmer wissen, dass sich die Leasinggebühr über den gesamten Zeitraum nicht erhöhen kann. Sie vermeiden auch, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt einen teureren Vertrag abschließen müssen. Marcus Rieck verzeichnet bei Aluxo ein verstärktes Interesse am längerfristigen Notebook Leasing: „Unsere Kunden wollen unberechenbaren Kostensteigerungen entgehen – mit Mietverträgen über mehrere Jahre können sie ihre Finanzen besser planen.“

Die Aluxo GmbH in Heidelberg ist ein IT-Systemhaus, dass von der Analyse über Beratung bis zur Implementierung dem Kunden zur Seite steht. Surface as a Service ist ein Angebot, dass Unternehmen die Möglichkeit bietet Tablets oder Notebooks zu mieten.

