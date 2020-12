LAS Recruitment

Wir besetzen Ihre Vakanzen – punktgenau und professionell

Die Personalfrage wird künftig maßgeblich über den Erfolg von Unternehmen entscheiden, schon heute führt der Fach- und Führungskräftemangel zu empfindlichen Engpässen. Umso größere Bedeutung kommt dem komplexen Thema Recruiting zu – und genau darauf haben wir uns spezialisiert: die professionelle Suche, gekonnte Ansprache und punktgenaue Verpflichtung von Führungs- und Fachkräften – wir beherrschen unser Handwerk.

Profunde Erfahrungen und spezielles Knowhow Hier liegt unsere Stärke: Die Mitglieder unseres Teams waren jahrelang bei renommierten Unternehmen beschäftigt, die als Personalberatung und Headhunter zu den Top 10 zählen.

Heute setzen sie ihr enormes Knowhow, vielfältige Erfahrungen und vor allem das entscheidende Maß an Fingerspitzengefühl und Verhandlungsgeschick für die unterschiedlichen Phasen im Recruiting in unsere Arbeit ein – und davon können Sie effektiv profitieren.

Das ist unsere Spezialisierung: Wir sind erfahrene und handwerklich versierte Headhunter – also wissen wir genau, wo wir die zu Ihrem Bedarf passenden Kandidaten finden. Doch arbeiten wir nicht als klassische Personalberatung, sondern werden als Experten vielmehr von als Personalberatung oder Headhunter agierenden Unternehmen beauftragt. Wir suchen effizient und sprechen gezielt an – umsichtig, diskret und ausgesprochen erfolgreich.

Breit gefächertes Leistungsspektrum bedarfsgerecht zugeschnitten

So sieht unser Vorgehen aus: Unser Recruiting Team ist spezialisiert auf die passgenaue Identifizierung und zielführende Ansprache qualifizierter Kandidaten und natürlich die ganz reale Besetzung Ihrer Vakanzen. Dafür begleiten wir Sie professionell während es gesamten Sourcing Prozesses – von der Entwicklung des jeweiligen Stellenprofils über die Ausschreibung der relevanten Stelle bis hin zur tatsächlichen Stellenbesetzung.

Wir unterstützen Sie professionell bei der Personalgewinnung – und decken folgende Bereiche für Sie ab:

– Recruiting

– Active Sourcing

– Headhunting

– RPO / Recruitment Process Outsourcing

– Interim Recruiting und Interim Active Sourcing

– Interim Management

– Vermittlung von Freelancern

Und das aus gutem Grund: Wir sind aufgrund unserer Expertise in der Lage, Ihnen alle rund um die Personalgewinnung in Frage kommenden Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten – und das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. In der Regel arbeiten Unternehmen der Personalberatung oder Headhunter mit Spezialisten für Active Sourcing zusammen, um spezielle Fach- und Führungskräfte zu identifizieren. Für die Auswahl passender Kandidaten und die professionelle Ansprache ist nicht nur umfangreiches Fachwissen, sondern vor allem Erfahrungen und Empathie erforderlich – und damit können wir in jeder Frage aufwarten.

Unsere Spezialität: Active Sourcing inklusive

Genau an dieser Stelle wird der Mensch immer den kostenintensiven digitalen Tools überlegen sein: Active Sourcing ist die einzige erfolgreiche Methode, mit der Sie schnell und effizient Kandidaten für Ihr Unternehmen gewinnen können. Der Schlüssel liegt aus unserer Sicht in der Ansprache: Können Sie Kandidaten nicht restlos überzeugen, ist die Chance für eine Zusammenarbeit bereits vertan. Hier kommt es auf Persönlichkeit, Einfühlungsvermögen und die richtigen Worte an – hier können wir immer wieder punkten. Grundsätzlich kombinieren wir die klassische Direktansprache, also Headhunting oder Direkt Search, und die Recherchen in digitalen Quellen, wie zum Beispiel Social Media und Business-Netzwerke. Wir führen also die Vorteile beider Ressourcen konsequent zusammen: Wir halten sowohl online als auch offline nach qualifiziertem Personal Ausschau – so bleiben wir flexibel und können Ihre Personalsuche schnellstmöglich perfekt bedienen.

Wir setzen uns für Sie ein – LAS Recruitment

Unser Team aus professionellen Recruitern und Active Sourcern zeichnet sich durch eine grundsolide Ausbildung der Personalgewinnung und Personalbeschaffung sowie langjährige Erfahrungen aus. So fällt es uns leicht, einen kompletten Service ohne Einbindung von anderen Experten anzubieten. Sie sparen damit hohe Honorare, verkürzen die Prozesse und können Ihre Vakanzen schneller mit optimalen Kandidaten besetzen. So konnten wir uns bereits als professioneller Partner für unzählige Unternehmen etablieren – und der Erfolg gibt uns Recht.

Wir freuen uns auf neue Herausforderungen – und das sowohl kurz- als auch langfristig: Einzelne, schwer zu besetzende Vakanzen sind genauso unser Spezialgebiet wie die kontinuierliche Kooperation. Wenn Sie Ihre Recruiting Abteilung outsourcen und sich dabei auf einen professionellen Geschäftspartner verlassen möchten, dann sprechen Sie uns einfach an – wir übernehmen gerne die anspruchsvolle Aufgabe der Personalsuche für Sie.

