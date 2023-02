Lasershows.ch | Lasershowtechnik | Grafikprojektionen

Lasershows.ch – seit 1986 begeistern unsere exklusiven und unvergesslichen Shows jährlich zehntausende Zuschauer.

Die Lasershowtechnik ist nach wie vor eines der eindrücklichsten und atemberaubendensten Elemente der Unterhaltungsbranche.

Unternehmen benutzen den Laser als ideales Instrument für emotionale Präsentationen und hinterlassen damit aussergewöhnliche und bleibende Erinnerungen an eine gelungene und einmalige Veranstaltung.

Langjährige Kunden, bekannte Firmen, Agenturen und private Veranstalter setzen auf die Zuverlässigkeit von lasershows.ch.

Unsere Dienstleistungen reichen vom grössten Multimedia-Event bis hin zur kleinsten Abholmiete.

Vom Grossanlass mit 50’000 Besucher bis zur Private Veranstaltung mit 10 Personen, alles aus unserer Hand.

Einfache Grafikprojektionen oder aufwendig zu Musik programmierte Shows – die Möglichkeiten unserer Lasersysteme kennen keine Grenzen.

Gerne beraten wir Sie individuell über die vielfältigen Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Wir programmieren auf Sie zugeschnittene und einmalige Shows.

Von der einfachsten Laserprojektion bis zur aufwendigsten Multimediashow mit 20 oder mehr Laserprojektoren, 3D Lasergrafiken, Motorenleinwände, Wasserspiele und Pyrotechnik mit Licht und Musikeffekt, alles speziell nach Ihren Vorstellungen und Wünschen zusammengestellt.

Ihr Firmenlogo oder eine speziell für Sie ausgewählte Animation erscheint aus dem Nichts, dreht sich in alle Richtungen und ändert stufenlos ihre Farben in allen Variationen. Nebel verwandelt die Strahlen in zuckende Blitze, leuchtende Fächer und Tunnels. Wellen und Flächen schweben synchron zur Musik durch den Raum.

Unsere Dienstleistungen an Lasershows:

– Firmenfest-Jubiläum

– Produkte- Messepräsentation

– Enthüllungsshow

– In- und Outdoor-Projektion

– Long Distance Projektion

– Hochzeit und Geburtstag

– Messe und EXPO

– Seenachts- und Stadtfest

– Silvester Party

– Musical-Theater

– Film und Fernsehen

– Kunstprojekt

– Freizeitpark

– Spezialausführung

– Party und Konzert

– Festinstallation

– Nationalfeiertag

– Sportevent

Lassen Sie sich eine spektakuläre multimediale Lasershow in unserem Showroom vorführen und überzeugen Sie sich von unseren Referenzen an Lasershows.

Sehen Sie unter realen Bedingungen bei uns in Regensdorf den neusten Stand der Lasertechnologie.

Schöne Prospekte, Videos und Webseiten sind keine Garantie für gute Lasershows, live ist real.

lasershows.ch verfügt über ein grosses Spektrum von Lasersystemen und führt kurzfristige Aufträge ohne Problem zu Ihrer Zufriedenheit aus.

Bitte bedenken Sie, dass die Programmierung Ihrer persönlichen Lasershow Zeit benötigt.

Wir tun auf jeden Fall unser Möglichstes.

Des Weiteren ist zu beachten, dass Lasershows zwei Wochen vor Veranstaltung bei der zuständigen Behörde zu melden sind.

Dies wird durch uns ausgeführt.

Für detaillierte Auskünfte über unsere Produkte und Dienstleistungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

