Leawo bietet CleverGet V11.0.0.0 mit 4 leistungsstarken Modulen zum Download von ESPN+/Tubi/MGS/Rakuten TV

Bis zu 8K-Videos, Live-Streams und sogar kostenpflichtige Dienste von über 1000 Webseiten herunterladen.

Leawo hat CleverGet auf die Version 11.0.0.0 aktualisiert und die Module ESPN Plus, Tubi, MGS und Rakuten TV hinzugefügt, um das Herunterladen von Videos von diesen Seiten zu unterstützen und andere bekannte Fehler zu beheben.

Shenzhen, Guangdong 26. Juni 2023 – Es gibt verschiedene Websites, auf denen man verschiedene Arten von Videos abonnieren und ansehen kann, aber nicht alle ermöglichen es dem Publikum, Videos direkt herunterzuladen, oder unterstützen das schnelle Herunterladen von Videos in einem Stapel. CleverGet ist ein solches Programm, das den Nutzern das Herunterladen von Videos, Filmen, Fernsehsendungen und Live-Streams von über 1000 Websites in Stapeln mit verlustfreier Qualität und hoher Geschwindigkeit ermöglicht. Aber das ist nicht genug. Um den Anforderungen vieler Nutzer gerecht zu werden, hat Leawo Software die neue Version 11.0.0.0 von CleverGet bereitgestellt, die die Module ESPN Plus, Tubi, MGS und Rakuten TV hinzufügt, so dass Nutzer Videos von den entsprechenden Seiten herunterladen können. Die Details des Upgrades sind unten aufgeführt.

CleverGet ESPN Plus Downloader wurde hinzugefügt – Mit werbefreien ESPN+ Videos in die Sportwelt eintauchen

CleverGet ESPN Plus Downloader unterstützt das Herunterladen von ESPN+ Sportvideos oder Clips in MP4/MKV Dateien in bis zu 720p Qualität und 60fps Framerate mit hoher Geschwindigkeit ohne Qualitätsverlust. Gleichzeitig können Benutzer Untertitel und Audiospuren, die in den Quellvideodateien enthalten sind, sowie Untertitel in unabhängige SRT/SUP-Dateien herunterladen oder Untertitel in das Ausgabevideo packen. Darüber hinaus können die Zuschauer mit diesem Modul ESPN+ Sportvideos ohne Werbung herunterladen.

CleverGet Tubi Downloader wurde hinzugefügt – TubiTV Videos offline mit kinoähnlichem Erlebnis ansehen

Für Leute, die alle Episoden oder Staffeln von TV-Serien auf der Tubi-Plattform herunterladen möchten, kann CleverGet Tubi Downloader helfen, alle verfügbaren Videos zu erkennen und anzuzeigen und einen 1-Klick-Betrieb zu unterstützen, um sie herunterzuladen. Es ermöglicht den Nutzern auch, Tubi-Videos in 720p-Qualität in MP4/MKV-Dateien mit hoher Geschwindigkeit herunterzuladen, wobei die gewünschten Untertitel, mehrsprachige Untertitel und Audiospuren erhalten bleiben.

CleverGet MGS Downloader wurde hinzugefügt – HD MGS-Filme mit atemberaubendem Bildmaterial genießen

Im Gegensatz zu anderen neuen Modulen erlaubt CleverGet MGS Downloader den Benutzern, MGS-Videos in MP4/MKV-Dateien mit einer Auflösung von bis zu 1080p und in Originalqualität herunterzuladen und zu speichern. Und es kann detaillierte Metadaten-Informationen der Quelle MGStage Videos für die Offline-Verwaltung zu halten.

Andere:

1. CleverGet Rakuten TV Downloader wurde hinzugefügt. (Die Hauptfunktionen sind ähnlich wie bei CleverGet Tubi Downloader)

2. Bekannte Fehler wurden behoben.

Verfügbarkeit & Preis

Dies sind alle neuen Updates, und die Mac-Version wird bald kommen, wie CleverGet“s offizielle Seite beschreibt. Jetzt können Video-Enthusiasten ESPN Plus Downloader oder Rakuten TV Downloader für EUR47.97, und Tubi Downloader oder MGS Downloader für EUR59.97 (vor allem Lifetime-Versionen) bekommen. Jedes dieser Module ist mit einem Rabatt von 40% erhältlich. Außerdem werden weitere neue Module mit weiteren Rabatten von bis zu 65% angeboten. In der Zwischenzeit wird diese neueste Version (d.h. CleverGet All-In-One 11) auf der offiziellen Website angeboten. Das lebenslange Paket kostet EUR219.95, was eine Ersparnis von EUR2098.70 gegenüber dem Standardpreis von EUR2538.60 bedeutet. Alternativ kann man sich auch für das 1-Jahres-Angebot für 139,95 EUR entscheiden, was eine Ersparnis gegenüber dem Standardpreis von 1548,60 EUR bedeutet.

Außerdem sind jetzt auch andere Module im Angebot. Leawo bietet insbesondere CleverGet All-In-One 10 mit bis zu 90% Rabatt im Rahmen der Vatertagsaktion 2023 (gültig bis zum 15. Juli 2023) an, einschließlich Leawo AI Photo Enhancer Freebie, und andere Software mit Vorzugspreisen mit bis zu 70% Rabatt wie Leawo All-in-1 Bundle.

