Leawo Free Blu-ray Player für Mac 2.2.0 veröffentlicht: Kompatibel mit macOS 11 und 4K-Discs

Leawo Software hat vor kurzem Blu-ray Player für Mac 2.2.0 überarbeitet, um die Produktleistung dieser Freeware zu verbessern.

Guangdong, China – 07. 02. 2021 – Die Regierungen weltweit rufen immer noch dazu auf, zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte zu meiden, da die Pandemie von COVID-19 noch nicht unter Kontrolle ist. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt im Sekundentakt. Vor diesem Hintergrund hat Leawo Software den Blu-ray Player für Mac 2.2.0 überarbeitet, um Anwender dabei zu unterstützen, ihre 4K-Filme in den eigenen vier Wänden zu genießen. Der neueste Blu-ray Player für Mac beherbergt massive Verbesserungen, die eine breitere Palette von Formaten unterstützen, mit macOS 11 kompatibel sind und mehr Shortcuts während der Wiedergabe bereitstellen, was alles zu einem überlegenen Media Player beiträgt. Mehr als das, das kreative und fleißige Team konzentriert sich auf die Bedürfnisse der Anwender und hat dieses Freebie in allen Aspekten verbessert, das große Upgrade von Leawo Blu-ray Player für Mac 2.2.0 umfasst:

1. Neue Unterstützung für macOS 11.

2. Neue Unterstützung für Laden und Abspielen von 4K-Discs.

3. Neue Unterstützung für Laden und Abspielen von CDFS-DVD-Discs.

4. Tastatur-Pfeiltasten-Shortcuts wurden hinzugefügt.

5. Die Ladegeschwindigkeit von Blu-ray- und DVD-Discs wurde verbessert.

6. Das Überspringen von Blu-ray-Disc-Menü wird nun unterstützt.

7. Neue Unterstützung für Pause/Wiedergabe mit einem Klick auf Bildschirm.

8. Einige Fehler wurden behoben.

Als eines der Flaggschiff-Produkte, die von Leawo Software entwickelt wurden, genießt Leawo Blu-ray Player einen ausgezeichneten Ruf unter den Anwendern und dient zur Wiedergabe von hochwertigen Videobildern mit 720P, 1080P, 1080i und 4K (2160P) in H.264/H.265, MP4, MKV, MOV usw. Noch wichtiger ist, dass diese Freeware Blu-ray-Discs der Region A, B und C und DVD-Discs der Region 0 bis 6 mit seiner fortschrittlichen Entschlüsselungstechnologie abspielen kann. Darüber hinaus kann Leawo Blu-ray Player auch ISO-Dateien abspielen, die auf dem PC gespeichert sind, ohne dass es zu Problemen kommt. Allerdings stehen die Anwender vor einem Anstieg der Multimedia-Unterhaltung, aber die strengen Parameteranforderungen der mobilen Geräte führen zu verschiedenen Problemen. In Anbetracht dessen bietet Leawo Blu-ray Player praktische Lösungen zum Rippen und Konvertieren von Blu-ray/DVD in MKV in der Premium-Version, die alles von der Quell-Blu-ray/DVD-Disc bewahren kann. Weder Dekodierung noch Kodierung sind involviert, wodurch die Ausgabedatei ohne Qualitätsverluste geliefert wird.

Abgesehen davon ist die Leawo Blu-ray Player Premium Version einem langfristigen Rabatt ausgesetzt und jeder kann die Premium Version zum halben Preis auf Leawo.de erwerben, egal ob eine 1-Jahres-Lizenz oder eine lebenslange Lizenz. Im Folgenden werden die Schritte zum Erwerb der Premium-Version detailliert beschrieben:

1. Auf https://www.leawo.org/de/blu-ray-player-mac/purchase.html gehen.

2. Die spezifische Nutzungslizenz nach persönlichen Bedürfnissen auswählen.

3. Auf die rote Schaltfläche “Zur Kasse gehen” klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

