Leawo Photo BG Remover für Mac wird veröffentlicht zum Entfernen und Ändern von Fotohintergrund

Fotohintergrund-Entferner mit intelligentem Algorithmus

Fotohintergrund automatisch entfernen und Fotohintergrund mit einfachen Klicks bearbeiten

Zusammenfassung: Leawo stellt heute offiziell das Modul Photo BG Remover im Programm Leawo PhotoIns für Mac 2.0.0 vor, mit dem man einfach und effektiv Fotohintergrund entfernen und ändern kann.

Shenzhen, Guangdong, 04. November 2021 – Das Entfernen von Bildhintergrund ist eine schwierige und zeitraubende Aufgabe, vor allem für diejenigen, die nicht gut im Grafikdesign sind. In manchen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass sich zufällige Personen oder unnötige Objekte im Fotohintergrund befinden. Dann ist das Entfernen des Hintergrunds aus einem Bild und das Hinzufügen eines neuen Hintergrunds zu einem Foto unerlässlich für diejenigen, die attraktive und beeindruckende Fotos mögen. Leawo Software, ein Unternehmen, das sich auf Multimedialösungen und Datenverwaltungssoftware spezialisiert hat, kündigte offiziell die Veröffentlichung von Photo BG Remover für Mac an, um den Benutzern das einfache und effektive Löschen und Ändern von Fotohintergründen zu ermöglichen.

“Die Veröffentlichung von Photo Enhancer für Mac hat die Art und Weise, wie Menschen die Fotoqualität verbessern, verändert. Und das Ziel von Photo BG Remover für Mac ist es, die Arbeitsabläufe beim Entfernen und Ändern von Fotohintergründen zu rationalisieren und jedem die Möglichkeit zu geben, Fotos mit einfachen Klicks zu bearbeiten”, sagt Stone Brooks, der Produktdirektor von Leawo PhotoIns. “Basierend auf der Analyse von Millionen von Fotos kann Photo BG Remover für Mac Fotos automatisch erkennen, den Vordergrund intelligent identifizieren und den Hintergrund innerhalb von Sekunden präzise aus dem Bild entfernen, sogar Haare und Fell können eingeschlossen und fehlerfrei ausgeschnitten werden.”

Automatisch Fotohintergrund entfernen

Leawo Photo BG Remover für Mac bietet eine professionelle Komplettlösung für die Entfernung von Fotohintergründen. Dank des Deep-Learning-Algorithmus kann das Programm die Beschneidungsränder intelligent analysieren und den Hintergrund automatisch aus dem Bild entfernen, so dass sich das Motiv vor einem transparenten Hintergrund abhebt. Für genauere Anpassungen bietet es auch zahlreiche Werkzeuge für die manuelle Entfernung von Fotohintergründen.

Hintergrund hinter transparenten Objekten löschen

Das Löschen des Hintergrunds von halbtransparenten Objekten ist eine anerkannte Schwierigkeit. Aber mit dem transparenten Markierungswerkzeug in Photo BG Remover für Mac können Benutzer den Hintergrund hinter transparenten Objekten mühelos ersetzen, während die Textur des Vordergrunds erhalten bleibt.

Fotohintergrund ganz einfach in eine Volltonfarbe oder ein gewünschtes Foto ändern

Leawo Photo BG Remover for Mac ist nicht nur ein Bildhintergrund-Radierer, sondern auch ein Foto-Editor. Nach dem Entfernen des Fotohintergrunds können Benutzer mit einfachen Klicks verschiedene Volltonfarben oder beliebige Fotos als neuen Fotohintergrund hinzufügen. Mit reichhaltigen voreingestellten Vorlagen können Benutzer unscharfe, Graustufen-, Negativfilm-, Pixel-, Schatten- und weitere Effekte in den Vorder- und Hintergrund von Bildern einfügen, um ihre Fotos einzigartig und auffällig zu machen.

Preis & Verfügbarkeit

Leawo Photo BG Remover für Mac 2.0.0 ist ab sofort verfügbar für macOS Big Sur (11), macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X EL Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10). Ab heute können alle Benutzer diesen Fotohintergrundentferner kostenlos herunterladen und ausprobieren. Für die Pro-Version kostet eine Jahreslizenz 19,95 Euro und eine lebenslange Lizenz 29,95 Euro. Um die Veröffentlichung von Photo BG Remover für Mac zu feiern, bietet Leawo einen Rabatt von 10 Euro für beide Lizenzen an. Darüber hinaus ist PhotoIns für Mac während der Leawo Halloween Aktion mit einem noch nie dagewesenen Rabatt von 60% erhältlich.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

