Leawo Prof. Media V12.0.0.0 wird veröffentlicht mit neuen Modulen: UHD Creator, Blu-ray Recorder Copy, Blu-ray Recorder Ripper und Blu-ray to DVD

Die beste 4K-Blu-ray-Brenner-Software zum Brennen von 4K-Blu-ray-Disc/Ordner/ISO-Datei mit benutzerdefiniertem Menü aus Videos/Bildern in beliebigen Formaten mit 20-facher Geschwindigkeit

Zusammenfassung: Leawo Software bringt heute neue UHD Creator, Blu-ray Recorder Copy, Blu-ray Recorder Ripper und Blu-ray to DVD Converter Module in Prof. Media V12.0.0.0. Außerdem wurden bekannte Fehler behoben, sodass die Leistung stabiler ist.

Shenzhen, Guangdong 20. Dez 2022 – Als vielseitige All-in-One-Multimedialösung hat Leawo Prof. Media die Version 12.0.0.0 veröffentlicht, die neue UHD Creator-, Blu-ray Recorder Copy-, Blu-ray Recorder Ripper- und Blu-ray to DVD Converter-Module mitbringt und bekannte Bugs behebt. Mit dieser neuen Version zielt Prof. Media darauf ab, eine umfassendere 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD/Video/Audio/Foto-Lösung anzubieten und die wachsenden Bedürfnisse der Nutzer zu erfüllen.

„Leawo Prof. Media V12.0.0.0 ist eines der größten Updates für das Produkt seit seiner Veröffentlichung“, sagt Stone Brooks, Product Director von Prof. Media. „Mit dem neuen Update haben wir das Produkt leistungsfähiger als je zuvor gemacht. Unsere Kunden können jetzt noch mehr ihrer Blu-ray-Sammlungen verwalten, z. B. aufgenommene Blu-ray-Discs rippen, 4K-Blu-ray-Discs brennen und vieles mehr.“

Die wichtigsten neuen Funktionen von Leawo Prof. Media V12.0.0.0 umfassen:

UHD Creator Modul wurde hinzugefügt

Dieser 4K UHD-Brenner unterstützt die Erstellung von 4K BD100/BD66/BD50/BD25-Rohlingen, Ordnern und/oder ISO-Image-Dateien aus 4K-Videos und Bilddateien in verschiedenen Formaten wie MP4, AVI, MKV, WebM, PNG, JPG, BMP, etc. Außerdem können die Benutzer die Ausgabe von 4K-Blu-rays durch voreingestellte Disc-Menüs, Vorlagen und Menü-Designer frei gestalten.

Blu-ray Recorder Copy Modul wurde hinzugefügt

Dieser BDAV-Kopierer (Recorded Blu-ray) kann Blu-ray-Discs, die mit Panasonic, Sony, Samsung, LG, Sharp und anderen Blu-ray-Recordern aufgenommen wurden, auf leere Blu-ray-Discs, Ordner oder ISO-Image-Dateien kopieren und sichern, unabhängig von Schutz und Typ. Alle Originalelemente werden beibehalten, wie z.B. Videopunktrahmen, Untertitel, Audiokanäle, usw.

Blu-ray Recorder Ripper Modul wurde hinzugefügt

Dieser BDAV-Ripper wurde speziell für die Konvertierung von selbstgemachten/aufgezeichneten Blu-rays in Videos in MP4, MKV, AVI und andere 180+ Formate entwickelt, unabhängig davon, ob die Quell-BDAV-Disc, -Ordner oder -ISO-Dateien verschlüsselt sind oder nicht. Außerdem unterstützt es BDAV-Bearbeitungsfunktionen wie Zusammenführen, Trimmen, Wasserzeichen, Zuschneiden, 3D-Effekt und vieles mehr.

Blu-ray to DVD Vonverter Modul wurde hinzugefügt

Dieser Blu-ray to DVD Converter ist in der Lage, alle Blu-rays zu entschlüsseln, zu rippen und auf DVD-Discs, Ordner oder ISO-Image-Dateien mit fortschrittlicher Dekodierungs- und Kodierungstechnologie zu kopieren, wobei die beste Qualität erhalten bleibt. Mit der Hardware-Beschleunigungstechnologie kann es Zeit bei der Konvertierung von Blu-rays in DVDs sparen.

Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen

1. Optimierte Bedienung, Schnittstellentext, etc;

2. Der verschwommene Hintergrund des Blu-ray Creator-Ausgabemenüs wurde behoben;

3. Andere bekannte Bugs wurden behoben.

Kompatibilität & Preis

Während Leawo Prof. Media sowohl Windows- als auch macOS-Plattformen unterstützt, sind die 4 neuen Module derzeit nur für Windows verfügbar. Die Mac-Version wird in Kürze ebenfalls aktualisiert werden. Jährliche Pläne sind €44,95 pro Modul, aber lebenslange Lizenzen variieren leicht. Eigentlich kostet die UHD Copy €89,95, Blu-ray to DVD Converter kostet €69,95, Blu-ray Recorder Ripper und Blu-ray Recorder Copy kosten jeweils €99,95. Darüber hinaus können die Leute 30% sitewide Coupon auf Leawo 2022 Weihnachten & Neujahr Giveaway & Aktion sparen, bis zu €107,84 auf diese 4 Module.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

