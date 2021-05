Leawo UHD Ripper for Mac wird offiziell veröffentlicht zum Rippen von 4K Blu-rays

Rippen von 4K Ultra HD Blu-ray in Video/Audio in mehr als 180 Formaten mit Hardware-Beschleunigung und 100% Originalqualität beibehalten.

Zusammenfassung: Zusammenfassung: Leawo Software hat gerade Leawo UHD Ripper für Mac auf den Markt gebracht, um die Konvertierung von 4K UHD-Discs in reguläre Video-/Audioformate zu unterstützen, sogar in verlustfreie MP4 und verlustfreie MKV.

Shenzhen, China, 30. Mai 2021 – Leawo Software, der bahnbrechende Anbieter von Multimedialösungen in der Softwarebranche, hat soeben Leawo UHD Ripper for Mac vorgestellt, ein brandneues Produkt zum Rippen von 4K Ultra HD Blu-ray auf Video/Audio in 180+ Formaten mit 100%iger Beibehaltung der Originalqualität.

4K Blu-ray vs. Normale Blu-ray vs. DVD

Die Öffentlichkeit befindet sich im Zeitalter des 4K-Films, da so viele 4K-Ultra-HD-Filme auf dem Markt verfügbar sind. Im Vergleich zu normaler Blu-ray oder sogar DVD kommt 4K Blu-ray mit einer Auflösung von 3840 x 2160, während die maximale Auflösung von normaler Blu-ray 1920 x 1080 ist, unnötig zu sagen, dass das DVD-Format eine Naturvideoauflösung von 720 x 480 unterstützt. 4K UHD Blu-ray bietet mit 4K-Auflösung, 24fps Bildrate, HDR-Dynamikumfang sowie Dolby Atmos-Sound ein unvergleichliches Seherlebnis.

Im Allgemeinen sind 4K-Blu-ray-Discs teurer als die beiden anderen. Die billigste 4K-Blu-ray, die man bekommen kann, kostet um die 20 Dollar, ein neuer Film liegt näher bei 30 Dollar. Daher neigen die Leute dazu, 4K-Blu-rays zu rippen oder zu digitalisieren, um ein Backup zu haben, falls die Discs verloren gehen.

Wofür wird Leawo UHD Ripper for Mac verwendet?

Leawo UHD Ripper für Mac wird als der beste 4K Ultra Blu-ray Ripper angesehen und widmet sich dem Rippen von 4K UHD Blu-ray Discs, 4K Multi-Angle UHD Blu-ray Discs, 4K UHD Blu-ray Ordnern, 4K UHD Blu-ray ISO Dateien in Video/Audio Dateien in 180+ Formaten wie MP4, MKV, 4K MP4, 4K MKV, Lossless MP4, Lossless MKV, etc. Es könnte die ursprüngliche Video- und Audioqualität einschließlich HDR10, HDR10+ oder Dolby Vision Bild und 7.1 Audiokanal für die verlustfreie Qualitätswiedergabe in 4K UHD Player/TV bewahren.

Aufgrund des massiven Datenverarbeitungsbedarfs kann die Konvertierung sogar nur des Hauptfilmtitels einer 4K Ultra HD Blu-ray rund 20 Stunden dauern. Mit fortschrittlichen Hardware-Beschleunigungstechnologien verbessert Leawo UHD Ripper die 4K-Ripping-Verarbeitungsgeschwindigkeit erheblich und verkürzt die Konvertierungszeit, schneller als andere 4K Blu-ray-Konvertierungssoftware.

Preise und Verfügbarkeit

Leawo UHD Ripper ist ab sofort sowohl für Windows als auch für Mac erhältlich, jeweils als kostenlose Testversion und als registrierte Version. Es ist zu beachten, dass die Testversion in den Funktionen eingeschränkt ist: 1) es kann nur der erste 5-Minuten-Inhalt von 4K-Blu-ray-Discs konvertiert werden. 2) die Testversion wird nur für 31 Tage verfügbar sein. Um diese Software voll zu nutzen, können Sie die offizielle Version kaufen und einen Registrierungscode auf der offiziellen Seite erhalten. Der Preis für eine 1-Jahres-Lizenz und eine lebenslange Lizenz beträgt jeweils € 44,95 und €99,95.

Warnhinweis: Leawo UHD Ripper for Mac ist in Leawo Prof. Media integriert, ein multifunktionales Toolkit zum einfachen Rippen, Konvertieren, Kopieren, Brennen und Bearbeiten von 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD/Video.

