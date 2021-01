Leawo veröffentlicht Prof. DRM für Win 3.2.2.0 mit Optimierungen beim Konvertieren von iTunes-Videos und Kindle-E-Books

Das Ultimative DRM-Entfernungsprogramm und DRM-Medienkonverter.

Zusammenfassung: Leawo bringt Leawo Prof. DRM for Win 3.2.2.0 heraus, das das Problem der konvertierten iTunes-Videos ohne Bilder löst und den Fehler bei der Konvertierung von Kindle-E-Books beseitigt.

Shenzhen, China – 29. Jan. 2021 – Leawo Software GmbH: ein professioneller Anbieter von Multimedia-Lösungen und ein ausgezeichneter Anbieter von Video/Audio-Konvertierungssoftware, hat Leawo Prof. DRM for Win 3.2.2.0 mit bekannten Fehlern veröffentlicht. Zuvor berichteten Benutzer, dass sie konvertierte iTunes-Videos ohne Bilder abspielten und einige Kindle-E-Books nicht in DRM-freie Dateien konvertieren konnten. Dieses Mal wurde das aktualisierte Leawo Prof. DRM entwickelt, um diese Probleme zu beheben.

Leawo Prof. DRM ist dafür konzipiert, die durch DRM verursachten Grenzen der Unterhaltung auf bestimmten Geräten zu brechen. Mit Prof. DRM wird der DRM-Schutz von iTunes-Videos, iTunes-Musik, Spotify-Musik, Audiobooks und E-Books entfernt. Das Ergebnis ist, dass DRM-geschützte iTunes- und Spotify-Musik konvertiert und als DRM-freie Datei heruntergeladen werden kann, um sie überall und jederzeit anzuhören oder iTunes-Musik zur Snapchat-Story hinzuzufügen.

Was die Fehler betrifft, gibt es 11 Mängel, die in Leawo Prof. DRM im Testprogramm gefunden wurden, und die Optimierungen zielen hauptsächlich auf diese zwei Probleme ab:

Beim ersten Problem geht es um konvertierte iTunes-Videos ohne Bilder. Die Benutzer fanden heraus, dass sie die konvertierten iTunes-Videos nur mit Audio in Desktop-iTunes der Versionen 12.9, 12.10 und 12.11 abspielten. Das liegt daran, dass iTunes in den neuen Versionen seinen DRM-Schutz verbessert hatte, was die Handhabung der DRM-Einschränkungen schwierig macht. Um die Bedürfnisse derjenigen zu erfüllen, die mit dem neuesten iTunes arbeiten, wäre das Update von Leawo Prof. DRM unerlässlich.

Die zweite Optimierung ist gegen das Scheitern der Konvertierung einiger Kindle-E-Books. Leawo Prof. DRM wurde entwickelt, um eBooks von Kobo in DRM-freie ePub, Mobi, AZW3, TXT e-Books zu konvertieren. In der letzten Version versuchten Kunden jedoch, einige Kindle-E-Books damit zu konvertieren, was aber nur schief ging. Das liegt an dem Upgrade des DRM-Schutzes. In dieser neuen Version hat Leawo Software die DRM-Entfernungsfunktion aktualisiert und garantiert eine erfolgreiche Konvertierung von Kindle e-Books.

Derzeit ist diese neue, aktualisierte Version auf der offiziellen Website von Leawo zum Herunterladen und Ausprobieren verfügbar. Ähnlich wie bei den vorherigen Versionen gibt es auch bei Prof. DRM for Win 3.2.2.0 eine Test- und eine registrierte Version. Es ist erwähnenswert, dass Leawo im Rahmen der Winter Urlaub Angebo 2020-2021 Leawo Prof. DRM mit 40% Rabatt im Prof. DRM Media Pack anbietet. Ursprünglich zum Preis von EUR99.95, ist dieses Bundle jetzt für EUR59.97 erhältlich. Diejenigen, die an dem Bundle interessiert sind, können es zu einem günstigen Preis erhalten, indem sie auf der Aktionsseite auf “Jetzt kaufen” klicken.

Mehr über diese Winter-Urlaub-Aktion klicken Sie bitte hier.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.