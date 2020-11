Legendärer Klipsch Sound zum Fest: individuelle Geschenke für klangvolle Weihnachten

Indianapolis, USA, 19. November 2020 – Weihnachten steht bald wieder vor der Tür und Klipsch hat auch in diesem Jahr passende Geschenktipps parat. Für ein klangvolles Fest gibt es bei den Audiospezialisten aus Indianapolis eine breite Auswahl: Ob In-Ear-Kopfhörer, Drahtlos-Speaker oder aktive Regallautsprecher – die legendäre Klangsignatur sorgt bei den Liebsten sicher für viel Freude. Die klangstarken Produkte sind dabei einzigartig designt und fügen sich wunderbar in verschiedene Wohnzimmer ein. Eines steht fest, bei Geschenken von Klipsch unter dem Weihnachtsbaum freuen sich Technik-Fans und Musikfreunde sicher über die Bescherung.

T5 II True Wireless: Kompakter Klang für unterwegs

Ob beim Joggen, dem Weg zur Schule oder der Arbeit: Viele Menschen möchten den Alltag mit ihrer Lieblingsmusik verbinden. Die komplett kabellosen In-Ear-Kopfhörer T5 II True Wireless von Klipsch sind deshalb ein ideales Geschenk für Sportler, Pendler und alle, die viel unterwegs sind. In einem formschönen und stabilen Lade-Case, das einem klassischen Feuerzeug nachempfunden ist, kommen die kompakten Kopfhörer sicher unter und werden über USB-C-Anschluss geladen. In der zweiten Generation sind die T5 II True Wireless zudem IP67-zertifiziert und somit staub- und wasserresistent. Ein innovativer Transparency-Modus erlaubt es außerdem, Umgebungsgeräusche über verbaute Mikrofone ins Ohr durchzulassen. Mit Bluetooth 5.0 und den Codecs aptX sowie AAC können sich die Hörer über einen hochauflösenden Sound freuen. Für eine natürliche Wiedergabe wird auf klangkorrigierende DSPs verzichtet, wodurch sich auch die Batterielaufzeit maßgeblich verbessert. Mit bis zu acht Stunden durchgehender Wiedergabedauer halten die In-Ears von Klipsch sogar eine lange Flugreise oder einen ganzen Arbeitstag durch. Weitere 24 Stunden Laufzeit stecken zudem im stylischen Lade-Case. Wenn diese Kopfhörer unter dem Weihnachtsbaum liegen, freuen sich auch Freunde von ausgiebigem Musikgenuss.

Edel und drahtlos – der Heritage Groove im Vintage-Design

Der Heritage Groove sorgt dank seines kompakten Gehäuses sowohl zu Hause als auch unterwegs für beste Laune und steht bei stilbewussten Technikfans ganz oben auf dem Wunschzettel. Der kräftige, raumfüllende Klang wird dabei einem einzelnen 3-Zoll-Treiber an der Vorderseite sowie zwei weiteren Passiv-Membranen an den Gehäuseseiten entlockt. Besonders praktisch: Die Lieblingsmusik gelangt wahlweise per Bluetooth® oder über den integrierten 3,5mm-Klinkeneingang zum Lautsprecher. Das eingebaute Mikrofon macht den kompakten Schallwandler zudem zu einer ganz besonderen Freisprecheinrichtung. Bei all der technischen Finesse, hat Klipsch auf das Vintage-Design mit ausgewählten Echtholz-Furnieren sowie ansprechenden Bedienknöpfen aus Kupfer großen Wert gelegt. Der Heritage Groove ist somit ein zeitloses Geschenk, das modernste Technik mit hochwertigen Materialien verbindet.

Musik und Film-Sound mit den The Fives

Maximale Vielfalt mit waschechtem Stereosound oder richtigem Kinofeeling: Mit den The Fives von Klipsch hat die Heritage Wireless Serie ein fünftes Mitglied bekommen, das einen besonderen Platz unter dem Weihnachtsbaum verdient hat. Wie bei vorherigen Lautsprechern und drahtlosen Geräten, stehen erlesene Materialien, ein zeitloses Design, sowie unterschiedlichste Anschlussmöglichkeiten auf der Tagesordnung. Dabei haben die Entwickler auch an einen HDMI-ARC-Eingang gedacht, der eine direkte Verbindung mit einem TV-Gerät ermöglicht. Das Stereo-System mit kräftiger Verstärkertechnologie präsentiert sich somit als klangstarkes Upgrade für jede Soundbar. Die formschönen Lautsprecher verfügen neben Bluetooth über einen Phono-Vorverstärker, digitale und analoge Eingänge sowie einen USB-Anschluss. Der Subwoofer Pre-Out macht außerdem die optionale Einbindung eines zusätzlichen Subwoofers möglich. Die einmalige Vielseitigkeit des Systems macht aus actiongeladenen Blockbustern und ruhigen Musikeinlagen ein unvergessliches Klangerlebnis. Wenn es die The Fives unter den Weihnachtsbaum geschafft haben, sind sie gleich nach der Bescherung einsatzbereit, ganz gleich, welche Quelle gewünscht ist

Allgemeine Informationen, Preis und Verfügbarkeit

Die T5 II True Wireless In-Ear-Kopfhörer sind für eine unverbindliche Preisempfehlung von 199,00 Euro in den Farben Gunmetal und Silber verfügbar. Den Drahtlos-Lautsprecher Heritage Groove im Vintage-Look gibt es für eine unverbindliche Preisempfehlung von 179,00 Euro und die Aktivlautsprecher The Fives für 899,00 Euro, jeweils in den Ausführungen Matt-Schwarz oder Walnuss (alle Preise inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer).

Preise (UVP inkl. MwSt)

T5 II True Wireless: 199,00 Euro

Heritage Groove: 179,00 Euro

The Fives: 899,00 Euro

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

