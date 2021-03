Leistungsdiagnostik vor Ort mit dem Diagnostiktrailer

Hahn-Training-Systems TM ist seit dem Jahr 2005 der Begriff für Leistungsdiagnostik in Deutschland

Zunächst im Ruhrgebiet angesiedelt, befindet sich seit 2012 die Zentrale in Bayern. Doch jetzt bietet das Unternehmen die Möglichkeit, Sportler direkt vor Ort zu testen, ohne dabei Einschränkungen bei der Qualität verzeichnen zu müssen – mit dem mobilen Diagnostiktrailer. Die angebotene Leistungsdiagnostik besteht aus einer Kombination verschiedener Verfahren und ist klassischen Verfahren wie dem (Laktat-)Stufentest oder der Spiroergometrie überlegen.

Flexibel und professionell

Unter idealen Bedingungen führt Hahn-Training-Systems TM Leistungsdiagnostiken, Bike-Fit Vermessungen und Lauftechnikanalysen bei Kunden durch, ohne dass diese mit ihrem Fahrrad anreisen müssen. Der mobile Diagnostiktrailer ist mit modernstem Equipment ausgestattet, voll klimatisiert und ermöglicht Rad- und Laufdiagnostiken genau wie Bike-Fit und Lauftechnikanalysen vor Ort auf demselben anspruchsvollen Niveau wie im Labor in Nordrhein-Westfalen. Hahn-Training-Systems TM bietet somit die vollumfänglichen diagnostischen Möglichkeiten, zum Beispiel komplette Voruntersuchungen wie Herzuntersuchung, Körperscan, Blutdruck, und auch die Leistungsdiagnostik auf dem eigenen Rad und natürlich Laufdiagnostiken mithilfe des eingebauten Laufbands. Gleichzeitig kann die Firma im mobilen Diagnostiktrailer bei der Laufdiagnostik die Lauftechnikanalyse durchführen.

Dabei kommt Hahn-Training-Systems TM entweder aus Bayern oder Nordrhein-Westfalen beim Kunden vorbei, je nachdem was näher gelegen ist. Es fallen lediglich Kosten für die Anfahrt an, sonst sind die Preise mit denen in dem festinstallierten Diagnostikzentren identisch. Das eignet sich hervorragend für Vereine und Mannschaften oder Unternehmen, die sich in entspannter Atmosphäre und ohne Einbußen in Sachen Qualität untersuchen lassen möchten.

Wofür testen lassen?

Bei den Methoden geht es weniger darum, zu berechnen als vielmehr möglichst viele wichtige Daten zu messen und zu sammeln. Damit kann Hahn-Training-Systems TM genaue Leistungsdaten erfassen und Trainingsbereiche bestimmen. Gleichzeitig bringt das Team durch ständiges Testen und die Praxiserfahrungen seiner Kunden, Weiterbildung durch Literatur, Fernstudium oder Webinaren mit Coaches aus den USA, sein Wissen auf einen immer aktuelleren Stand – wodurch das Training und die Tests eine fortlaufende Optimierung erfahren.

Auch im Bereich des Sports liefert die Wissenschaft stets neue Informationen, und so scheut sich das Unternehmen nicht, seine Verfahren zu ändern und anzupassen, um das Optimum herauszuholen. Dafür hinterfragt sich Hahn-Training-Systems TM regelmäßig und bleibt kontinuierlich in Bewegung, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.

Unser Unternehmen unterstützt seit 2005 Sportler bei der Verwirklichung ihrer Ziele, z. B. Marathonläufe, Ironman Triathlon, aber auch sportlichem Einstieg und Gewichtsreduktion. Dabei bieten wir Leistungsdiagnostiken mit Herz-Check, Körperscan und Muskelsauerstoffsättigung und individuelle Trainingsplanungen in und außerhalb von Deutschland. Zusätzlich am Standort NRW ein Fachgeschäft mit dem kompletten Zubehör für Schwimmer, Läufer und Radfahrer, ein Gegenstrombecken und einen Höhentrainingsraum. Zusätzlich Firmenfitnessprogramme welche z. B. im Bereich Feuerwehrtraining auch schon von der Berufsgenossenschaft prämiert wurden.

