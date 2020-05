Leistungsstark im Home Office: Sonnet liefert das passende Equipment für Audio- und Video-Profis

Adapter für zwei Monitore, Systeme für mehr Grafikpower, 5 Gigabit Ethernet, schnelle Datenspeicher: Die Tools von Sonnet ermöglichen professionelles Arbeiten auch zu Hause

Irvine, Kalifornien, im April 2020 – Das Portfolio des kalifornischen High-Tech-Unternehmens Sonnet Technologies bietet kreativen Profis eine Vielzahl an Lösungen, mit denen sie auch im Home Office effizient arbeiten können. Dazu gehören unter anderem der USB-3-Adapter für 5 Gigabit Ethernet Solo5G, die duale Fusion 2,5 Zoll SSD2-Raid-Karte, die verschiedenen eGPU-Chassis und Thunderbolt 3-Adapter für eine Anbindung von zwei Monitoren.

5 Gigabit Ethernet: Der Solo5G

Solo5G, der USB-3-Adapter für 5 Gigabit Ethernet (5GbE), bietet dank NBASE-T™ (Multigigabit)-Ethernet-Technologie 5GbE- und 2,5GbE-Netzwerkkonnektivität an allen Computern mit USB-C, USB-A oder Thunderbolt-Schnittstelle. Bei Verwendung mit einem Multigigabit-Ethernet-Switch oder einem 10-Gigabit-Ethernet-Switch mit NBASE-T-Unterstützung – einschließlich der Modelle von Buffalo, Cisco, Netgear, QNAP, TRENDnet und anderen – bietet der Sonnet-Adapter Leistungssteigerungen von 250 bis 425 Prozent der Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit. Wenn die Anbindung an einen Multigigabit-Ethernet-kompatiblen Switch nicht möglich ist, unterstützt der Solo5G auch 1 Gb/s und 100 Mb/s Link-Geschwindigkeiten.

Speicherlösung: Die Fusion Dual 2,5-Zoll-SSD-RAID-Karte

Für Anwender, die einen schnelleren, hochkapazitiven internen Speicher für ihr System benötigen, sind 2,5-Zoll-SATA-SSDs häufig eine kostengünstige Wahl. Die Fusion Dual 2,5-Zoll-SSD-RAID-PCIe-Karte kann gleich zwei SSDs versorgen – mit einer Kapazität von bis zu 4 TB. Dazu wird nur ein freier PCIe-Kartenslot in voller Länge benötigt, aber keine Kabel oder Adapter. Mit zwei – separat erhältlichen – SSDs, die als RAID 0 (schnell) konfiguriert sind, sind somit nachhaltige Datenübertragungen von bis zu 1000 MB/s möglich.

Mehr Grafikleistung: Die eGPU Boxen

Ob professionelle Workflows oder Gaming: Sonnet bietet verschiedene externe Grafiklösungen für Thunderbolt 3 an, beispielsweise den kompakten eGFX Breakaway Puck Radeon RX 560. Speziell für große Grafikkarten mit einem hohen Energiebedarf wurde die Mac- und Windows-kompatible eGFX Breakaway Box 650 entwickelt. Sie kann mit der AMD Radeon RX Vega 64, Radeon Pro WX 8200, 9100 SSG und übertakteten NVIDIA® GeForce® GTX 10 Karten eingesetzt werden. Zudem können Karten wie die AMD Radeon R9, RX, RX Vega und Radeon Pro W5700, NVIDIA GeForce GTX 9 und 10 Serien, Titan X und Xp und Quadro® Modelle verwendet werden.

Verbindung mit zwei Monitoren

Die dualen Adapter von Sonnet ermöglichen den Anschluss von zwei Monitoren an einer einzigen Thunderbolt 3-Schnittstelle des Computers. So istder duale Display-Port-Adapter eine Plug-and-Play-Lösung für die meisten Computer mit Thunderbolt 3-Anschluss. Mit diesem kompakten Gerät, das dank Bus-Power keine eigene Stromversorgung benötigt, können bis zu zwei 4K Ultra-High-Definition (UHD)-Monitore bzw. ein 5K-Monitor mit dem Computer verbunden werden. Neben professionellen Anwendungen lässt sich der Adapter auch Zuhause einsetzen, z.B. für smarten Videogenuss, denn es werden auch Monitore mit niedrigerer Auflösung unterstützt, beispielsweise Full HD 1080p (1920 x 1080) und 1920 x 1200. Dank eingebauter Audio-Unterstützung sind keine zusätzlichen Kabel nötig, um den Sound der Monitore zu übertragen. Das gilt auch für den dualen HDMI 2.0-Adapter für Thunderbolt 3, der die Anbindung von zwei 4K Ultra-High-Definition (UHD)-HDMI-Monitoren an einem Thunderbolt 3-Anschluss ermöglicht.

Verfügbarkeit

Diese und weitere Produkte von Sonnet Technologies sind auch aktuell im Fachhandel (online) sowie bei amazon.de erhältlich.

Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungsprodukten, externen Grafiklösungen (eGFX) für professionelle Anwender und Gamer, Pro-Media-Lesegeräten, Docks und Adaptern sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, GPU-Karten, Netzwerk- und Speicherschnittstellenkarten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Schnittstelle. Seit 30 Jahren bringt Sonnet innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt, die die Leistung und Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

