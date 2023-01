Lestetic GmbH eröffnet weiteren Standort in Berlin

Berlin, 20.01.2023 – Die Firma L’estetic GmbH aus Grünwald freut sich, bekannt geben zu können, dass sie nun einen neuen Bürostandort in Berlin eröffnet hat. Dieser Standort befindet sich im Satellite Office KUD15 Gloria Berlin.

Das Unternehmen, das sich auf hochwertige natürliche Kosmetik speziell für empfindliche oder angegriffene Haut spezialisiert hat, sieht die Erweiterung nach Berlin als wichtigen Schritt in Richtung Zukunft und Wachstum. „Der neue Standort bietet nicht nur Platz für das wachsende Team von Lestetic, sondern auch die Möglichkeit, enger mit Kliniken zu eventuellen Studienzwecken und Partnern in der Region zusammenzuarbeiten,“ so der Geschäftsführer Frank von Stielow.

L’estetic hat bewusst diesen Coworking Space gewählt, da das Unternehmen sich verstärkt nachhaltig engagieren möchte und die Vorteile eines gemeinschaftlich genutzten Büros zu schätzen weiß. Neben dem erst kürzlichen erfolgten Relaunch der Onlinepräsenz des Kosmetikherstellers L’estetic, ist die Standorterweiterung der nächste größere Schritt um die Geschicke der Firma aus der Hauptstadt zu lenken.

Die Firma L’estetic GmbH aus Grünwald ist spezialisiert in der Entwicklung und Herstellung sowie Vertrieb und Vermarktung post-operativer Kosmetik.

Das Unternehmen mit seinen Marken L’estetic White, Valeo, FIRMA und L’estetic Laser hält zudem diverse Patente.

Kontakt

Lestetic GmbH

Frank Stielow

Graf-Seyssel-Straße 4

82031 Grünwald

+49 (0)30 9940498 60

m.juschkus@lestetic.de

http://lestetic.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.