LexXxir Ready to Drink Bubble Tea in Deutschland produziert bringt neuen Blickfang ins Getränkeregal

LexXxir produziert seit Mai 2023 den ersten Ready to Drink Bubble Tea in Deutschland, der das Geschmackserlebnis eines Bubble Teas aus dem Bubble Tea Shop topt. Die Popping Bobas, gefüllt mit in Deutschland hergestelltem Sirup und regionalen Fruchtsäften, werden kurz vor dem Verzehr dem Bubble Tea zugegeben, was ein wichtiger Punkt beim Verzehr von Bubble Tea ist. So ist gewährleistet, dass beim Kauen durch das Platzen der Popping Bobas im Mund ein zusätzliches Geschmackserlebnis mit einem anderen Geschmack als der des Bubble Teas erfolgt.

Bei dem LexXxir Ready to Drink Bubble Tea ist der Grüntee mit Sirup und Wasser in einem versiegelten Becher und die Popping Bobas in einem zweiten Becher, wobei beide Becher eine Verpackungseinheit bilden. Kurz vor dem Verzehr werden die Popping Bobas dem Tee zugefügt. Dadurch wird der typische Bubble Plopp erzeugt.

Die Zubereitung ist ein Kinderspiel. Folie vom Becher abziehen, Perlen dazugeben. Fertig und Genießen. www.bub-t.de

Die im Ready-to-drink Bubble Tea verwendeten Popping Bobas werden in Deutschland hergestellt und zeichnen sich aus durch:

– 50% Fruchtsaftgehalt statt Zuckerwasser

– färbende Lebensmittel anstelle von E oder Azo-Farben, wie in den Taiwan Bobas, die teilweise in Europa verboten sind und die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen können

Der Tee für das Fertiggetränk wird ebenfalls in Deutschland mit Produkten aus Deutschland und Frankreich hergestellt.

Der Ready-to-drink Bubble Tea hat 60% weniger kcal als der Bubble Tea aus dem Shop.

Zur Zeit stehen drei gängige Geschmacksrichtungen zur Verfügung:

– Grüntee mit Lychee Sirup und Pfirsich Perlen

– Grüntee mit Passionsfrucht Sirup und Blaubeer Perlen

– Grüntee mit Granatapfel Sirup und Mango Perlen

Der LexXxir Ready to Drink Bubble Tea überzeugt durch eine lange Haltbarkeit und er muss auch nicht kühl gelagert werden. Er topt geschmacklich alle auf dem Markt erhältlichen Bubble Tea Getränke und überzeugt durch beste Qualität und Zutaten.

Am Strand, im Auto, beim Picknick oder als Erfrischungsgetränk im Freizeitpark oder Zirkus, nach dem Sport oder im Kino, der trendige und geschmackvolle LexXxir Ready-to-drink Bubble Tea Spaß ist immer griffbereit und schmeckt zu jeder Jahres- und Tageszeit.

Der Bubble Tea Markt wächst laut Marktforscher bis 2027 auf rund 4,3 Milliarden Dollar. Dieser Umsatz wird vor allem durch Bubble Tea Shops erzielt, die das Getränk vor Ort im eigenen Shop mit Fernostprodukten herstellen. Mit dem LexXxir Ready to Drink Bubble Tea kann der Groß- und Einzelhandel von diesen Zuwachszahlen profitieren und Gewinner werden.

Damit Sie als Händler für das Frühjahr und den Sommer gewappnet sind, können Sie als Groß- oder Einzelhändler den außergewöhnlichen LexXxir Ready to Drink Bubble Tea ab sofort bestellen, wobei bei entsprechender Stückzahl auch privat Label Produkte möglich sind.

LexXxir: oft kopiert – nie erreicht!

LexXxir GmbH ist seit 2012 im Bereich der Gourmetperlen tätig. Unsere Gourmetperlen sind gefüllt mit Likören, Spirituosen, Gewürzen und Säften. Fast sämtliche Gourmetperlen auf dem Markt sind private Label Produkte von uns.

Unsere neuesten Produkte sind der Ready to Drink Bubble Tea, sowie Popping Bobas made in Germany für den Bubble Tea mit ausgefallenen Geschmäckern wie u.a. Waldbeere, Banane-Kirsch, Energy, Apfel-Zitrone.

Mit unserer 12jährigen Erfahrung auf diesem Sektor, sind wir darin kompetent, erfahren und leistungsstark.

