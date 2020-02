LG Electronics: Moderne Signage-Lösungen auf der ISE 2020

LG Transparent OLED und GhosT-OLED-Displays am Stand der LANG AG

Frankfurt, 12. Februar 2020 – Die LG Electronics Deutschland GmbH ermöglicht Besuchern der Integrated Systems Europe (ISE) 2020, trotz abgesagter Teilnahme (siehe Pressemiteilung vom 6.2.2020), einen Ausblick auf Neuentwicklungen im Digital-Signage- Markt. Gemeinsam mit den Spezialisten für Präsentationstechnik der LANG AG stellt LG unter anderem T-OLED-Lösungen und hochmoderne Touch-Displays vor. Besucher der diesjährigen ISE sind herzlich zu einem Besuch dieser Präsentation eingeladen.

Inhalte der Pressemeldung:

Die Zukunft mit T-OLED

Vorbeischauen lohnt sich für ISE-Besucher

Die Zukunft mit T-OLED

Die LG Display-Neuheiten werden auf dem Messestand der LANG AG 1-H50 präsentiert. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den wegweisenden GhosT-OLED-Lösungen von LANG, die durch ihre bahnbrechende Transparenz völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Die transparenten OLED-Displays ziehen durch ihre kontrastreiche Darstellung in Full-HD- Qualität sämtliche Blicke auf sich – gewähren gleichzeitig jedoch auch einen Durchblick auf Gegenstände und Flächen hinter dem Panel. Die Gestaltung von Verkaufsräumen, Schaufenstern oder interaktiven Installationen wird somit noch flexibler und attraktiver für Kunden und Besucher. Die im Rahmen der ISE 2020 ausgestellten Lösungen zeigen, wie Digital Signage mit futuristisch wirkenden Augmented-Reality-Szenarien schon heute Realität werden lässt. Das Zusammenspiel aus hoher Transparenz von 38 Prozent (ähnlich leicht getönter Sonnenbrillen), dem weiten OLED-Betrachtungswinkel und der reaktionsschnellen Gestensteuerung primeTouch macht den Reiz dieser Signage-Lösungen aus. Ebenfalls ausgestellt sind Prototypen, bei denen PCAP- Touch- und IR-Touch- Technologien zum Einsatz kommen.

Vorbeischauen lohnt sich für ISE-Besucher

Zusätzlich sind in einer speziellen Suite weitere Installationen zu sehen, die LG Transparent OLED-Displays (55 Zoll) mit Curved-Format und PCAP-Touch-Technologie erlebbar machen. LG Electronics und LANG AG freuen sich am Messestand 1-H50 auf interessierte Besucher. Eine Übersicht der zukunftsweisenden Produkte von LG Electronics gibt es auch in der brandneuen Digital Signage Experience unter https://www.lg.com/global/business

Weitere Informationen zu LG finden sich auf lg.de und presse.lg.de.

Haben Sie Interesse an LG Information Display Produkten? Kontaktieren Sie unser

regionales Sales-Team unter information.display@lge.de.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 125 Niederlassungen auf der ganzen Welt und 77.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz von 55,4 Milliarden US-Dollar (61,4 Billionen Koreanische WON). LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution und Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com

Über LG Electronics Deutschland GmbH

Der koreanische Technologiekonzern LG Electronics ist seit 1976 auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt hat seine Aktivitäten seitdem kontinuierlich ausgebaut und ist aktuell in sieben Geschäftsbereichen tätig: Home Entertainment, Mobile Communications, Information System Products, Home Appliances, Air Conditioning und Solar. In den vergangenen Jahren konnte der Innovationstreiber immer wieder Preise und Auszeichnungen für seine richtungsweisenden Produkte entgegennehmen. Wichtige Neuerungen wie flexible Displays oder gebogene Batterien gehen dabei aus der Zusammenarbeit spezialisierter Unternehmen innerhalb der LG-Gruppe hervor. Neuentwicklungen orientieren sich gemäß dem Markenversprechen „Life“s Good“ dabei stets an den Bedürfnissen der Nutzer und dienen nie dem Selbstzweck. Sein Markenversprechen untermauert LG auch durch gesellschaftliches Engagement mit selbst durchgeführten Aktionen oder in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com

Über LG Electronics Information Display

LG Electronics Information Display (ID) produziert seit 2009 digitale Signage-Lösungen, die Maßstäbe setzen. Durch Innovationen wie die „Even Bezel“ Videowand mit hauchdünnem Rahmen (0,44 mm) lenkt LG ID alle Blicke auf wichtige Informationen und Botschaften. Die konstant brillante und Blickwinkel-stabile Darstellung der wegweisenden IPS-Displays erweckt Bilder und Videos beeindruckend realistisch zum Leben. Die konstante Helligkeitsleistung der Displays sorgt dabei für beste Sichtbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht. Die flexiblen Signage-Lösungen lassen sich perfekt auf individuelle Bedürfnisse anpassen – von großflächigen Displays bis zum maßgeschneiderten UHD-Hotel-TV-System für mehr Luxus in der Hotellerie. Mit Meilensteinen wie der transparenten LED-Farbfolie treibt LG Electronics Information Display als Innovator die technische Entwicklung voran und bietet seinen Kunden besten Service sowie beständig völlig neue kreative Möglichkeiten.

Firmenkontakt

LG Electronics Deutschland GmbH

Caroline Funk

Alfred-Herrhausen-Allee 3 – 5

65760 Eschborn

0 61 96/ 5821 – 0

lg-id@rtfm-pr.de

http://presse.lge.de/

Pressekontakt

rtfm GmbH | communication – content – consulting

Marco Albert

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0 911 / 310 910-0

lg-id@rtfm-pr.de

http://www.rt-fm.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.