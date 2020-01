LG UltraGear auf der DreamHack 2020: Gaming-Monitore und eSport mit Eintracht Frankfurt

LG Electronic stellt erstmalig sein Produktportfolio auf dem dreitägigen Gaming Festivalaus

ESCHBORN, 14. Januar 2020 – Für Gaming-Fans beginnt das neue Jahr mit einem echten Highlight. Die DreamHack findet vom 24. bis zum 26. Januar in Leipzig statt und bietet Besuchern wieder einmal ein waschechtes Gaming-Festival mit eSports-Wettbewerben, Cosplay-Events und einer großen Ausstellungsfläche. Auch LG Electronics (LG) reist nach Leipzig: Der renommierte Monitor-Spezialist ist erstmals als Aussteller dabei und präsentiert sein aktuelles Angebot an UltraGear Gaming-Monitoren.

LG UltraGear: So sehen Spiele aus

Vom LG 27GL850-B mit 27 Zoll bis zum LG 38WK95C-W mit 38 Zoll im UltraWide Format: Die aktuellen Gaming-Monitore von LG bringen Computerspiele mit beeindruckender Farbdarstellung und Reaktionszeiten von bis zu 1 Millisekunde (GtG) aufs nächste Level. Mit 1.920 x 1.080 Pixeln als nativer Auflösung, speziellen Gaming-Modi und -Features wie dem Black Stabilizer für bessere Sicht in dunklen Szenen macht der 24GL600F-B (24 Zoll) beispielsweise auf jedem Schreibtisch eine gute Figur. Der „G-Sync Compatible“-zertifizierte 27GL850-B (27 Zoll) sorgt mit einer auf bis zu 144 Hz übertaktbaren Bildrate und einer 98-prozentigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums selbst in hektischen Gefechten für brillante Übersicht. Weitsicht beweist der 34GK950F-B (34 Zoll) durch sein ebenso gigantisches wie Blickwinkel-stabiles 21:9-UltraWide-Format, Unterstützung für Radeon Free Sync 2 sowie pfeilschnelle Reaktionszeiten. Noch bombastischer ist da nur der 38WK95C-W (38 Zoll) mit HDR10 und QHD+ Auflösung. Die vollständigen technischen Daten der vorgestellten Monitore sind den beigefügten Datenblättern zu entnehmen.

Der Clou: Besucher können die UltraGear Monitore hautnah erleben und sogar gewinnen: Während des Festivalwochenendes wird am Expo-Stand dreimal jeweils ein LG Gaming-Monitor verlost.

„Beat the Pro“ mit Eintracht Frankfurt

Ein sportliches Highlight hat der Messeauftritt von LG UltraGear ebenfalls zu bieten: Am Samstag von 13:00 bis 15:00 Uhr und von 15:30 bis 17:30 Uhr sind FIFA-Profis von Eintracht Frankfurt vor Ort und stellen sich den Fans in einem „Beat the Pro“-Wettbewerb. Hier finden Besucher heraus, ob Sie das Zeug zum Esports-Profi haben.

LG Electronics auf der DreamHack besuchen

Die DreamHack Leipzip findet vom 24. bis zum 26. Januar in der Leipziger Messe statt – die Veranstaltung öffnet jeweils um 10 Uhr. LG UltraGear freut sich in Halle 4 an Stand 220 auf alle Gaming-Fans ab 12 Jahren. Journalisten, die gerne einen Termin vor Ort vereinbaren möchten, wenden sich dazu bitte an marco.albert@rtfm-pr.de.

Mehr zu LG und aktuelle News gibt es auf der LG Homepage und im LG Pressecenter.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit über 100 Niederlassungen auf der ganzen Welt und über 70.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz von 54,4 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus fünf Business Units – Home Appliances & Air Solutions, Home Entertainment, Mobile Communication, Vehicle Components und Business-to-Business – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken, einschließlich LG SIGNATURE Premium-Produkten und LG ThinQ-Produkten mit künstlicher Intelligenz. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com

Über LG Electronics Deutschland GmbH

Der koreanische Technologiekonzern LG Electronics ist seit 1976 auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt hat seine Aktivitäten seitdem kontinuierlich ausgebaut und ist aktuell in folgenden Geschäftsbereichen tätig: Home Entertainment, Mobile Communications, Information System Products, Home Appliances, Air Solutions, Solar und Vehicle Components. In den vergangenen Jahren konnte der Innovationstreiber eine Vielzahl von Preisen und Auszeichnungen für seine richtungsweisenden Produkte entgegennehmen. Wichtige Neuerungen wie flexible Displays oder gebogene Batterien gehen dabei aus der Zusammenarbeit spezialisierter Unternehmen innerhalb der LG-Gruppe hervor. Neuentwicklungen orientieren sich gemäß dem Markenversprechen „Life“s Good“ dabei stets an den Bedürfnissen der Nutzer und dienen nie dem Selbstzweck. Sein Markenversprechen untermauert LG auch durch gesellschaftliches Engagement mit selbst durchgeführten Aktionen oder in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com sowie www.lg.de/presse

