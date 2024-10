LIAN LI LANCOOL 207 – Das Midi-Case neu gedacht

Ein tatsächlich innovatives Layout mit echten Vorteilen!

Aus der Masse an Midi-Gehäusen hervorstechen ist keine leichte Aufgabe, aber LIAN LI gelingt es mit Bravour. Eine veränderte Position des Netzteils ermöglicht die direkte Kühlung der Grafikkarte mit Gehäuselüftern und erleichtert in einem Zug das Kabelmanagement. Vier vorinstallierte Lüfter bewegen ordentlich Frischluft durch die großzügig verwendeten Mesh-Flächen. Eine fantastische Option für einen Build mit ATX-Komponenten in den Dimensionen eines M-ATX Gehäuses!

Jetzt neu bei Caseking!

Das Lian Li Lancool 207 bringt das ATX-Layout in die platzsparenden Maße eines Micro-ATX-Gehäuses und geht trotz der kompakten Bauweise, keine Kompromisse bei der Kompatibilität ein. Durch die Verschiebung des Netzteils an die Front des Gehäuses konnten zwei Lüfter direkt dort unter der Grafikkarte platziert werden wo es bei konventioneller Bauweise gesessen hätte. Indem das Netzteil um 90° gedreht verbaut wird, zeigen die Kabel direkt in Richtung des Kabelkanals an der Rückseite des Gehäuses und erleichtern so deutlich das Kabelmanagement.

Direkt ab Werk sind zwei 140 mm Lüfter mit ARGB Beleuchtung in der Front des Gehäuses installiert, die ihre Farbenpracht durch das Mesh gut sichtbar ausspielen können. Zwei weitere 120 mm Lüfter in der Netzteilabdeckung zielen direkt auf die Grafikkarte und liefern damit Kühlleistung direkt dort, wo sie am meisten gebraucht wird.

Im Deckel findet trotz der kompakten Ausmaße eine Radiator bis 360 mm Platz, auch großformatige AIO-Wasserkühler sind also problemlos möglich.

Die Features des LIAN LI LANCOOL 207 im Überblick:

Schicker Midi-Tower mit innovativem Layout und bemerkenswertem Airflow 45,5 Litern

Geringes Volumen von

Vier vorinstallierte Lüfter für ausgezeichnete Luftzirkulation

360-mm-Radiator für Wasserkühlung an der Oberseite möglich

Einfaches Kabelmanagement durch vorderseitig untergebrachtes Netzteil

Maße: 455,6 x 219 x 456 mm (L x B x H)

Maximale GPU-Länge: 375 mm

Maximale CPU-Kühler-Höhe: 180 mm

Die integrierte ARGB-Beleuchtung an den Frontlüftern sorgt für beeindruckende Lichteffekte, die dein System zum echten Hingucker machen. Das I/O-Panel ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet dir schnellen Zugang zu einem USB-Typ-C-Anschluss, zwei USB 3.0-Ports und einer Audiobuchse.

Grafikkarten dürfen bis zu 375 mm lang sein, CPU-Kühler bis zu 180 mm hoch. Die maximale Länge des ATX Netzteils beträgt 160 mm.

Das Lian Li LANCOOL 207 ist in Schwarz und Weiß für 89,90 Euro zu haben und voraussichtlich ab Mitte November lieferbar.

Alle Informationen zum Lian Li LANCOOL 207 findet ihr auch noch einmal hier:

https://bit.ly/lancool-207

Jetzt bei Caseking vorbestellen!

