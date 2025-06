Lichtsteuerungssysteme revolutionieren die moderne Shopbeleuchtung

Casambi ermöglicht die Programmierung von Lichtszenen, die das Einkaufserlebnis gezielt unterstützen

Schönau am Königssee 10.06.2025

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Flexibilität in der Shopgestaltung wichtig ist, setzt LED Explorer auf Casambi, mit seinen überlegenen Lichtsteuerungssystemen, die neue Maßstäbe auf das gesamte Leuchtenportfolio von LED Explorer setzt.

Mit Casambi dem weltweit führende Unternehmen für kabellose Lichtsteuerung bietet LED Explorer Lösungen, die nicht die Inszenierung von Verkaufsflächen perfektionieren, sondern signifikante Energieeinsparungen realisieren.

Effizienz trifft Flexibilität

Casambi Lichtsteuerungssysteme basieren auf Bluetooth Low Energy (BLE) Technologie, die eine nahtlose und kabellose Steuerung von Leuchten in Echtzeit erlaubt. Einzelne Leuchten oder ganze Beleuchtungsgruppen lassen sich mühelos über eine benutzerfreundliche App steuern und anpassen – ohne teure und aufwändige Verkabelung. Das eröffnet Einzelhändlern neue Möglichkeiten für kreative Shopkonzepte und wechselnde Warenpräsentationen.

Intelligente Szenen für jede Verkaufsfläche

Casambi ermöglicht die Programmierung von Lichtszenen, die das Einkaufserlebnis gezielt unterstützen: von aufmerksamkeitsstarken Akzentbeleuchtungen bis hin zu stimmungsvollen Ambientelösungen. Produkte im besten Licht präsentiert und die Atmosphäre flexibel an saisonale Kollektionen oder neue Shop-Designs angepasst, intelligente Sensoren und Zeitsteuerungen sorgen für eine automatische Anpassung an Tageslicht und Kundenfrequenz – für ein perfekt ausgeleuchtetes Einkaufserlebnis.

Energieeinsparungen im Fokus vom LED Explorer

Neben der Inszenierung spielt Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle. Casambi Systeme tragen bei, den Energieverbrauch zu senken.

Durch die präzise Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Ein-/Ausschaltzeiten lassen sich Stromkosten um bis zu 50% reduzieren. Dabei unterstützt LED Explorer mit Casambi Leuchten den Einzelhandel in seinem Bestreben, ökologischer zu wirtschaften, und erfüllt die wachsenden gesetzlichen Anforderungen an Energieeffizienz.

Zukunftssichere Investition

Dank regelmäßiger Software-Updates und nahtloser Integration in bestehende Leuchteninfrastrukturen sind Casambi Systeme zukunftssicher und skalierbar.

Sie wachsen mit den Anforderungen des Einzelhandels – egal ob in kleinen Boutiquen oder großen Flagship-Stores.

Das bedeutet maximale Investitionssicherheit und eine hohe Lebensdauer.

Nachhaltigkeit, Design und Kundenerlebnis

„Moderne Ladenbeleuchtung leistet heute mehr als Licht spenden“, erklärt Karl Heinz Thias Entwickler bei LED Explorer. „Unsere Technologie vereint Nachhaltigkeit, Flexibilität und Design – damit der stationäre Handel in Zukunft attraktiv bleibt und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs leistet.“

LED Explorer Lösungen mit Casambi Steuerung sind in führenden Einzelhandelsketten, Showrooms und Galerien im Einsatz.

Mit kabellosen Lichtsteuerungssystemen, die gut zu installieren und intuitiv zu bedienen sind, bietet Casambi die ideale Grundlage für eine zukunftsorientierte, energieeffiziente und kundenfreundliche Shopbeleuchtung.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Galerien und Ausstellungen mittels hochwertiger Konturenstrahler und Zoomstrahler spezialisiert.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.