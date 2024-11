Live-Webinar der Vidal MMI zur CAR-T-Zelltherapie am 21.11.2024. Eine vielversprechende Behandlungsoption bei Blut- und Krebserkrankungen.

Die CAR-T-Zelltherapie, die neue Behandlungsmethode bei Blut- und Krebserkrankungen, erwies sich insbesondere bei hämatologischen Malignomen wie dem Non-Hodgkin-Lymphom und der akuten lymphatischen Leukämie als hochwirksam.

Trotz der Komplexität der Therapie, die eine intensive Überwachung erfordert, bietet sie Patienten mit refraktären Erkrankungen eine vielversprechende Behandlungsoption.

Im Live-Webinar „CAR-T-Zelltherapie: Best Practice und Patientenmanagement in Qualifikationszentren“, am 21. November um 16 Uhr, rücken die Experten Prof. Dr. med. Peter Borchmann, Prof. Dr. med. Max Topp und Prof. Dr. med. Boris Böll die Abläufe sowie bewährten Verfahren innerhalb der Qualifikationszentren in den Fokus und berichten von ihren klinischen Erfahrungen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen detaillierten Einblick in die Best Practice Strategien für:

– die Vorbereitung der Therapie und das Bridging-Konzept

– das Nebenwirkungsmanagement akuter Toxizitäten und infektiöser Komplikationen

– den richtigen Umgang mit Langzeitfolgen wie Sekundärmalignomen

– die Rezidivtherapie mit bispezifischen Antikörpern

Das Live-Webinar von LeitMed Campus, der Online CME-Fortbildungsplattform der Vidal MMI Germany GmbH, ist mit einem CME-Punkt zertifiziert. Das Webinar bietet Medizinerinnen und Medizinern die

Möglichkeit, sich im Anschluss des Vortrags mit den Experten auszutauschen. Interessierte können sich auf LeitMed Campus kostenfrei anmelden.

„Das Live-Webinar ist ein Teil unserer dreiteiligen CME-Reihe zur CAR-T-Zelltherapie. Der erste und zweite Teil, ein aufgenommener Fachvortrag von Prof. Dr. Olaf Penack, Oberarzt am Campus Virchow Klinikum der Berliner Charite, stehen onDemand online zur Verfügung. Unsere CAR-T-Zelltherapie-Reihe ist mit 5 CME-Punkten zertifiziert und informiert Ärztinnen und Ärzte von der Patientenidentifikation über den Überweisungsprozess bis hin zur ambulanten Nachsorge. Jede CME setzt einen eigenen thematischen Schwerpunkt und kann einzeln absolviert werden“ sagt Marijo Jurasovic, Geschäftsführer der Vidal MMI Germany GmbH.

Die Experten:

Prof. Dr. med. Olaf Penack, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie. Er ist Oberarzt der medizinischen Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie an der Charite Berlin. Dort hat er auch die Ärztliche Leitung der CAR T-Zell-Therapie inne.

Prof. Dr. med. Peter Borchmann (Wissenschaftliche Leitung), Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Internistische Onkologie, Palliativmedizin. Als Oberarzt an der Klinik I für Innere Medizin der Universität Köln ist er für den klinischen Schwerpunkt maligne Lymphome verantwortlich.

Prof. Dr. med. Max Topp, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie. Er ist Schwerpunktleiter der Hämatologie und Leiter des CAR-T-Zellprogramms in der Medizinischen Klinik und Poliklinik II des Universitätsklinikums Würzburg.

Prof. Dr. med. Boris Böll, Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, Intensivmedizin. An der Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln ist er für die Deutsche Hodgkin Studiengruppe (GHSK) in der Konzeption und Durchführung klinischer Studien und der klinischen Entwicklung neuer zielgerichteter Substanzen zur Therapie des Hodgkin Lymphoms tätig.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

