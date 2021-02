LMP bringt das iPhone an die Steckdose

Die 20W USB-C Power Adapter und Dual Port Power Adapter 18W sorgen für schnelle und sichere Energieversorgung mobiler Apple-Geräte

Wettingen, im Februar 2021 – Die Schweizer Zubehörspezialisten LMP erweitern ihr umfangreiches Portfolio an hochwertigem USB-C-Zubehör mit zwei Netzadaptern, die sich für alle iPhone- und iPad-Modelle eignen. Der LMP Dual Port Power Adapter mit 18 Watt bietet je einen USB-A- und USB-C-Anschluss, das 20 Watt-Modell verfügt über einen USB-C-Ausgang. Beide Adapter sind ab sofort erhältlich.

Apple liefert das iPhone 12 ohne Ladeadapter aus. Doch gerade unterwegs sind die kleinen Stecker nützlich, um schnell Strom zu tanken. Mit dem 20W USB-C Power Adapter von LMP können Anwender ihre iOS-Geräte wie gewohnt einfach per Kabel an eine Steckdose anschließen. Smartphone oder Tablet werden dabei mit maximal 20 Watt Leistung nach Power Delivery Standards (PD) geladen. Der Apple-zertifizierte Adapter trägt das MFi (Made for iPod/iPhone/iPad)-Logo, das nur Zubehör-Produkte erhalten, die mit mobilen Apple-Produkten kompatibel sind. Zwei 1,2m lange Ladekabel werden mitgeliefert, eins für USB-C zu USB-C und das andere für USB-C zu Lightning.

Alternativ können mit dem LMP USB-C Dual Port Power Adapter 18W zwei Geräte parallel geladen werden. iPhone und/oder iPad werden dabei mit maximal 18W Leistung nach USB, QuickCharge 3.0 (QC 3.0) und Power Delivery (PD) Standards schnell mit frischer Energie versorgt. Ladekabel sind bei diesem Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten.

Beide Adapter sind mit umfangreichen Schutzmechanismen ausgestattet, so dass sowohl Überspannung und -strom als auch Überhitzung und Kurzschlüsse verhindert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Modelle sind ab sofort erhältlich, LMP 20W USB-C Power Adapter zum UVP von 25 Euro, LMP USB-C Dual Port Power Adapter 18W zum UVP von 20 Euro, jeweils inklusive MwSt. LMP Produkte werden von Anbietern wie Comspot, Cancom und Cyberport geführt und sind auch auf amazon.de erhältlich. Distributor für den deutschen Fachhandel ist DataWorld.

Über LMP

Seit 2002 produziert und vertreibt LMP hochwertiges Zubehör für Apple-Produkte. Das breitgefächerte Portfolio umfasst Kabel, Adapter und Docks, Ladegeräte, Batterien, Storage-Lösungen sowie Keypads und weitere Accessoires für die verschiedenen Modelle von Mac, iPhone und iPad. Die innovativen Produkte sind das Ergebnis von langjähriger Erfahrung im professionellen Mac-Umfeld und technischem Expertenwissen; LMP Produkte richten sich sowohl an private als auch professionelle Anwender. LMP ist eine Marke der Cropmark AG, Firmensitz ist Wettingen in der Schweiz.

Weitere Informationen: http://www.lmp-adapter.com

Pressekontakt:

Andrea Weinholz

Weinholz Kommunikation

Plinganserstr. 59

81369 München

E-Mail: andrea@weinholz.org

Tel: 089 -24 24 16 95