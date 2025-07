London Gatwick steigert Abflug-Effizienz mit FREQUENTIS

Wien (IRW-Press/08.07.2025) –

Der Frequentis Departure Manager ist am Flughafen London Gatwick im Live-Betrieb und vollständig in das europäische Flugverkehrsnetz integriert

Gatwick optimiert damit die Nutzung der Start- und Landebahn und erhöht die Vorhersagbarkeit im hochfrequentierten Luftraum

Fluggesellschaften, Fluglots:innen und Passagier:innen profitieren von gesteigerter Effizienz und Pünktlichkeit

Der Flughafen London Gatwick hat erfolgreich den Departure Manager (DMAN) von Frequentis implementiert. Seit dem 23. Juni 2025 ist das System im vollen Netzwerkmodus aktiv und mit dem EUROCONTROL Network Manager verbunden. Die Lösung ist ein zentraler Bestandteil des A-CDM-Programms (Airport Collaborative Decision Making) des Flughafens und ermöglicht eine verbesserte Koordination im europäischen Luftraum.

Durch die Kombination des neuen DMAN mit dem seit 2009 eingesetzten Extended Arrival Manager (E-AMAN) von Frequentis, wird Gatwick zum ersten Flughafen in Europa, der eine vollständig integrierte Lösung für An- und Abflugmanagement betreibt. Diese Echtzeit-Koordination verbessert die betriebliche Effizienz, erhöht die Pünktlichkeit und ermöglicht eine präzisere Steuerung des Flugverkehrs.

„London Gatwick ist ein einzigartiger Flughafen, mit der weltweit effizientesten kommerziellen Einzelpiste. Ein solch einzigartiger Flughafen bedeutet, dass kein Standardprodukt vom ersten Tag an funktionieren wird. Die Art und Weise, mit der das Frequentis-Team mit uns zusammengearbeitet hat, um die Kalibrierung richtig hinzubekommen, war hervorragend. Die Architektur des Systems erlaubt genau die Anpassungen, die wir benötigen“, sagt Gavin Sillitto, Transformation Programme Lead von London Gatwick.

Der Betrieb in der komplexen London Terminal Manoeuvring Area (TMA) erfordert höchste Effizienz. Das integrierte Frequentis-System spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Pistenkapazität und der Koordinierung von An- und Abflügen, womit ein reibungsloserer und besser planbarer Verkehrsfluss ermöglicht wird. So kann Gatwick auch bei steigenden Fluggastzahlen und Flugbewegungen eine hohe Leistungsfähigkeit aufrechterhalten.

„Dieses Projekt ist ein bedeutender Meilenstein nicht nur für London Gatwick, sondern auch für Frequentis. Es zeigt, wie intelligente Technologie die Effizienz an stark frequentierten Flughäfen steigern kann. Mit der integrierten Lösung kommen wir dem Ziel eines vorhersagbaren, datengetriebenen Flugbetriebs in Europa einen großen Schritt näher“, erklärt Frank Köhne, Geschäftsführer Frequentis Orthogon und Mitglied des Frequentis ATM Executive Board.

Das Frequentis DMAN-System in Gatwick ist entscheidend für das europäische Flugverkehrsnetz. Es ermöglicht eine präzisere Planung, reduziert Verspätungen und stabilisiert Flugpläne – zum Vorteil aller Beteiligten im Luftverkehr.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.400 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.