LOSANO – innovative Luftreinigung und Luftdesinfektion

Die Wichtigkeit von Luftreinigung und Luftdesinfektion ist nicht nur aktuell ein Thema, sondern nimmt auch in Zukunft einen hohen Stellenwert ein. Die Technologien der Geräte entwickeln sich stetig weiter, die Qualität und Funktionalität steht dabei im Vordergrund. Ansgar Beil ist Geschäftsführer von LOSANO – innovative Desinfektion – und ist Experte in Sachen Luftreinigung und Luftdesinfektion. Sein Unternehmen steht für effektive, nachhaltige und wirksame Luftreinigung und Luftdesinfektion.

Viren, Bakterien, Allergene, Staubpartikel, Pilze. Alles das befindet sich in einer mehr oder weniger hohen Konzentration in der Raumluft und machen den Menschen das Leben schwer. Je mehr Menschen sich in einem Raum befinden, desto höher ist die Konzentration an unliebsamen Partikeln, die in der Luft schweben. Luftreinigungsgeräte können hier einen besonders wirkungsvollen Dienst erweisen. Voraussetzung dafür ist, dass die Geräte auf einer Technologie basieren die eine Reduktion und Beseitigung von Luftpartikeln auch tatsächlich gewährleisten können.

Die meisten Geräte saugen die Raumluft an. Dieser Vorgang führt zu einer starken Verwirbelung der Luft, was zur Folge hat, dass beispielsweise Viren im Raum verteilt und durch die Luft geschleudert werden. Der Effekt dabei: das Gegenteil von dem, was erreicht werden will, passiert genau in diesem Moment. Das Ziel jedoch ist: saubere Luft. Die Geräte von LOSANO namens CUBUSAN funktionieren auf einer anderen Technologie: Sie besitzen eine Plasma- Ionentechnologie, die eine sichere und permanente Luftreinigung ermöglichen. Die Raumluft wird mit aktivierten (ionisierten) Wasserteilchen angereichert. Bei Kontakt der ionisierten Wasserteilchen mit Viren und Bakterien werden diese sofort zerstört. Dadurch wir die Raumluft zu 99,99 % frei von Viren und anderen schädlichen Luftpartikeln. Die Wirkung des Gerätes CUBUSAN ist wissenschaftlich belegt. Es ist klein, energiesparend, leise und effektiv. Das Gerät bietet einen permanenten Schutz überall im Raum und entfernt sogar Gerüche. Mehr Informationen dazu gibt es im Online-Shop von LOSANO https://losano.de/shop/

LOSANO – ein Unternehmen für innovative, wirksame und nachhaltige Luftreinigung und Luftdesinfektion.

