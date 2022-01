Luftreinigung, die ihre Wirkung nicht verfehlt

Luftreinigung und die dementsprechenden Geräte sind in aller Munde. Gerade jetzt stehen die dahinterstehenden Technologien im Fokus der Aufmerksamkeit von Herstellern und Konsumenten. Doch halten die Geräte was sie versprechen und wie effektiv sind diese wirklich? Ansgar Beil ist Geschäftsführer von LOSANO – innovative Desinfektion – und erklärt die effektivste Art der Luftreinigung und deren Vorteile. Sein Unternehmen steht für effektive, nachhaltige und wirksame Luftreinigung und Luftdesinfektion.

Ob Viren, Bakterien, Pilze oder Allergene. Sie alle schweben in der Luft. In Räumen mit vielen Menschen halten sie sich besonders gerne und in großer Zahl auf. Herkömmliche Luftreinigungsgeräte versprechen eine Reduktion oder Beseitigung dieser – doch wie funktionieren diese Geräte? Konventionelle Geräte saugen die Raumluft mit all ihren Bestandteilen an. Dieser Vorgang bewirkt, dass die Luft zusätzlich verwirbelt wird, was kein Vorteil ist. Viren und andere Luftpartikel werden dadurch zusätzlich durch die Luft geschleudert. Der Effekt ist, dass genau das Gegenteil von dem erreicht wird, was das Ziel ist: saubere Luft. Die verwirbelte Luft wird vom Gerät eingesaugt, die Luft wird gefiltert und bläst diese mehr oder weniger gereinigt wieder in den Raum zurück.

Der entscheidende Unterschied wird mit dem Gerät CUBUSAN spürbar. Mit der integrierten Plasmatechnologie ist der Vorgang der Luftreinigung ein völlig anderer. Die Raumluft wird mit aktivierten Wasserteilchen (ionisiert) angereichert. Kommen diese nun mit Viren und andere Teilchen in Kontakt werden die Viren und Bakterien sofort zerstört. Die Raumluft ist zu 99,99 % virenfrei und frei von allen anderen Krankheitserregern, die sich aktuell in der Luft befinden. In der Praxis bedeutet dies, dass bereits beim Ausatmen von Atemluft die Ionen sofort an die Krankheitserreger andocken und diese unschädlich machen. Die Wirkung dieses effektiven Systems ist wissenschaftlich belegt. CUBUSAN ist effektiv, energiesparend, nachhaltig und leise. Wird das Gerät eine Stunde vor der Raumnutzung aktiviert, ist der Schutz am effektivsten. Das Gerät entfernt nicht nur Krankheitserreger aus der Luft, sondern auch Gerüche. Die frische Luft riecht, wie jene nach einem Gewitter. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Webseite von LOSANO www.losano.de.

LOSANO – ein Unternehmen für innovative, wirksame und nachhaltige Luftreinigung und Luftdesinfektion.

